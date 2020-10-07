В Европейском Союзе отреагировали на массовые протесты в Кыргызстане. Там отметили, что ожидают проведения новых прозрачных и всеобщих парламентских выборов.

Также в ЕС призвали разрешить кризис в стране с помощью мирных средств. Об этом пишет "Радио Азаттык" со ссылкой на заявление представительства Евросоюза в Кыргызстане.

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Европейский Союз принял к сведению заявление ЦИК о признании недействительными результатов парламентских выборов 4 октября.

ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать разногласия мирным путем,

– говорится в заявлении.

В Евросоюзе ожидают проведения новых прозрачных выборов, которые заслуживают доверия. Всеобщее волеизъявление должно состояться в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократических прав граждан.

Кроме этого, в ЕС поддерживают демократический путь развития страны после обретения независимости. И продолжат оказывать Кыргызстану поддержку и в дальнейшем.