Евросоюз отреагировал на протесты в Кыргызстане: ожидают новых выборов
В Европейском Союзе отреагировали на массовые протесты в Кыргызстане. Там отметили, что ожидают проведения новых прозрачных и всеобщих парламентских выборов.
Также в ЕС призвали разрешить кризис в стране с помощью мирных средств. Об этом пишет "Радио Азаттык" со ссылкой на заявление представительства Евросоюза в Кыргызстане.
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Европейский Союз принял к сведению заявление ЦИК о признании недействительными результатов парламентских выборов 4 октября.
ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать разногласия мирным путем,
– говорится в заявлении.
В Евросоюзе ожидают проведения новых прозрачных выборов, которые заслуживают доверия. Всеобщее волеизъявление должно состояться в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократических прав граждан.
Кроме этого, в ЕС поддерживают демократический путь развития страны после обретения независимости. И продолжат оказывать Кыргызстану поддержку и в дальнейшем.
Протесты в Кыргызстане: главное
- Из-за результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Кыргызстане вспыхнули протесты. Дело в том, что преодолеть проходной барьер в парламент смогли только 4 политические силы, из них 3 – связанные с властью.
- Граждане не согласились с такими результатами, поэтому вышли на массовые акции протеста.
- Демонстранты захватили здание парламента и офис президента. Из тюрем вышли бывшие чиновники, в частности экс-президент Алмазбек Атамбаев.
- Число пострадавших при массовых беспорядках возросло уже до 911 человек. Один протестующий погиб в результате многочисленных травм.