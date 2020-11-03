В Евросоюзе обеспокоены ходом событий в Украине после скандального решения Конституционного Суда. Там надеются, что украинские парламентарии смогут найти разумный выход из сложившейся ситуации.

В Евросоюзе поддерживают стремление Зеленского провести основательную судебную реформу, об этом на своей твиттер-странице написал представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

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"Мы обеспокоены ситуацией вокруг КСУ. Призываем все партии, в частности Верховной Рады, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином", – подчеркнул дипломат.

Main points: worried about the situation after the Constitutional Court’s decision; calling all parties, notably @ua_parliament to find a sound solution, following @ZelenskyyUa and @Kabmin_UA_e urgent action; support to the President’s promise for a thorough judicial reform in https://t.co/GrgcdiHshl — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 3, 2020

Подробнее о скандале вокруг КСУ

Конституционный Суд принял скандальное решение – а именно отменил электронное декларирование, закрыл соответствующие реестры и парализовал работу не только НАПК, а всех антикоррупционных органов.

Соответствующее решение приняли по представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционной партии – За жизнь" и группы "За майбутнє".

Поэтому президент созвал неотложное заседание СНБО. Он приказал правительству разблокировали работу НАПК, а правоохранителям – провести расследование по внешнему управлению судьями.

Кроме этого, Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, призванный уволить всех судей Конституционного суда.

Подробнее о скандальном решении и его последствиях – читайте в материалах 24 канала.



Що відомо про скандал навколо КСУ / Інфографіка 24 каналу