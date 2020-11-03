Скандал вокруг КСУ: Евросоюз ожидает "разумного решения" от нардепов
В Евросоюзе обеспокоены ходом событий в Украине после скандального решения Конституционного Суда. Там надеются, что украинские парламентарии смогут найти разумный выход из сложившейся ситуации.
В Евросоюзе поддерживают стремление Зеленского провести основательную судебную реформу, об этом на своей твиттер-странице написал представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.
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"Мы обеспокоены ситуацией вокруг КСУ. Призываем все партии, в частности Верховной Рады, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином", – подчеркнул дипломат.
Подробнее о скандале вокруг КСУ
- Конституционный Суд принял скандальное решение – а именно отменил электронное декларирование, закрыл соответствующие реестры и парализовал работу не только НАПК, а всех антикоррупционных органов.
- Соответствующее решение приняли по представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционной партии – За жизнь" и группы "За майбутнє".
- Поэтому президент созвал неотложное заседание СНБО. Он приказал правительству разблокировали работу НАПК, а правоохранителям – провести расследование по внешнему управлению судьями.
- Кроме этого, Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, призванный уволить всех судей Конституционного суда.
- Подробнее о скандальном решении и его последствиях – читайте в материалах 24 канала.
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