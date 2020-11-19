Евросоюз планирует в третий раз расширить санкции против Беларуси, – СМИ
Совет Европейского союза по иностранным делам 19 ноября договорился продолжить работу над введением третьего пакета санкций против Беларуси. Ограничения будут касаться и людей, и организаций.
О готовности ввести очередные ограничения против Беларуси в ЕС заявили 13 ноября. Однако уже сейчас министры начнут работу над санкциями. Об этом в твиттере сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк.
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Министры иностранных дел ЕС только что согласились двигаться дальше в вопросе третьего пакета санкций против Беларуси. Вероятно, работа над ним будет завершена до конца ноября – начала декабря,
– рассказал Джозвяк.
Что известно о санкциях ЕС против Беларуси
- Евросоюз уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента.
- 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента, ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников.
- Впоследствии ограничения ввели и против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Кроме того, санкции расширили и на сына Лукашенко Виктора и работников администрации президента.
- Из-за санкций белорусские чиновники не могут въехать на территорию ЕС, а все их активы – заморожены.
- В то же время Лукашенко на санкции ЕС ответил, что "не парится" из-за ограничений.
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