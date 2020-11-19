Совет Европейского союза по иностранным делам 19 ноября договорился продолжить работу над введением третьего пакета санкций против Беларуси. Ограничения будут касаться и людей, и организаций.

О готовности ввести очередные ограничения против Беларуси в ЕС заявили 13 ноября. Однако уже сейчас министры начнут работу над санкциями. Об этом в твиттере сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк.

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Министры иностранных дел ЕС только что согласились двигаться дальше в вопросе третьего пакета санкций против Беларуси. Вероятно, работа над ним будет завершена до конца ноября – начала декабря,

– рассказал Джозвяк.

Что известно о санкциях ЕС против Беларуси

Евросоюз уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента.

2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента, ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников.

Впоследствии ограничения ввели и против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Кроме того, санкции расширили и на сына Лукашенко Виктора и работников администрации президента.

Из-за санкций белорусские чиновники не могут въехать на территорию ЕС, а все их активы – заморожены.

В то же время Лукашенко на санкции ЕС ответил, что "не парится" из-за ограничений.

Обратите внимание! Недавно стало известно, что часть Минска 3 дня находилась без водоснабжения. Местные жители подозревают, что так власть мстит им за акции протеста. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.