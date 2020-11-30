Европейская комиссия впервые планирует предложить Евросоюзу ввести санкции против субъектов, распространяющих дезинформацию. В частности, речь идет о России и Китае, которые распространяли фейки относительно коронавируса.

Европейская комиссия также предлагает ввести более жесткий механизм надзора за онлайн-платформами. Об этом, ссылаясь на проект документа, сообщает "Радио Свобода".

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Что предлагает Европейская комиссия

В плане действий по европейской демократии говорится о том, что "ЕС необходимо систематичнее использовать весь спектр из имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям влияния, а также их дальнейшему развитию". Документ Еврокомиссия должна представить 2 декабря.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает после публичного выявления таких методов "сделать их непригодными в эксплуатации", вплоть до применения санкций после повторения незаконных действий.

Информация может быть оснащена иностранными игроками". В качестве примера, описываются "определенные третьи страны (в частности, Россия и Китай)", которые принимали участие в операциях влияния и кампаниях по дезинформации вокруг COVID-19 с целью подорвать демократические дискуссии, и улучшить свой собственный имидж,

– говорится в сообщении.

Что известно о российских фейках

Службы Европейского Союза, что отслеживают российские фейки, за год выявили более 500 примеров прокремлевской дезинформации относительно коронавируса.

Кроме того, с начала 2015 года зафиксировали более 10 тысяч примеров дезинформации со стороны России.

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Ограничения для онлайн-платформ

Еврокомиссия также предлагает более жесткие правила для онлайн-платформ, которые "злоумышленники могут использовать для распространения ложного контента".

В документе также говорится о необходимости одобрения закона о цифровых услугах (DSA). Еврокомиссия представит его в конце 2020 года с целью обновить правовую базу ЕС по ведению онлайн-бизнеса.

Закон будет предусматривать обязанность для крупных платформ оценивать риски защиты интересов и основных прав, здоровья и безопасности граждан.