Европейский союз в 2020 году празднует свой 27-й день рождения. Он объединяет 27 независимых государств-членов, расположенных в Европе. За это время произошло многое, впрочем, в этом году его постигли серьезные вызовы.

Создание Евросоюза

На границе с Бельгией и Германией на юго-востоке Нидерландов расположен город Маастрихт. Он считается колыбелью Европейского Союза. Ведь здесь в 1992 году подписали Маастрихтское соглашение, которое и стало основательным документом объединения европейских государств. Об этом – читайте в материале журналистов24 канала.

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Фундамент ЕС

Ровно 28 лет назад 12 стран-участниц тогдашнего Европейского экономического сообщества решили навсегда изменить судьбу континента. Маастрихтское соглашение позволило им перейти к более тесному экономическому сотрудничеству. Но важнее то, что этот документ заложил основы европейского гражданства и принцип открытых границ, а также стал фундаментом для развития общей безопасности и внешней политики.

Вызовы

► Brexit

За почти три десятилетия после подписания этого исторического соглашения Евросоюз оказался в глубоком кризисе. Объединение оставил один из членов-основателей – Великобритания. С тех пор уже 4-й год Лондон и Брюссель не могут договориться, на каких условиях сотрудничать дальше. Переговоры о Brexit – снова в тупике.

После 45 лет членства они не желают – если не произойдут фундаментальные изменения в подходах – предоставить Великобритании такие же условия, как и Канаде. С открытым сердцем и полным доверием мы готовы к альтернативе,

– сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Еще за 20 лет до создания Евросоюза Соединенное Королевство стало частью тогдашнего Союза "объединенной Европы".

Что такое Brexit? Этим термином называют процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался 4 года назад.



23 июня 2016 года тут состоялся референдум по выходу из ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев.



Окончательно Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, после одобрения письменной процедуры со стороны Совета ЕС.

►Пандемия коронавируса

Но не только неконтролируемый Brexit угрожает европейскому объединению. Пандемия COVID-19 поставила европейские государства перед серьезным вызовом. Во время первой волны коронавируса страны-участницы ЕС долго не могли согласовать совместные действия. Поэтому потеряли важное время и не смогли предотвратить масштабные смерти в Италии и Испании.

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Горький опыт побудил европейских политиков разработать план борьбы с опасным недугом и предотвращения экономических потерь, спровоцированных жестким карантином.

С этой целью создали специальный фонд с рекордным финансированием – более 800 миллиардов евро. Частично деньги пойдут на поддержание экономик стран-участниц ЕС. А еще за эти средства планируют закупить вакцину от коронавируса. Но похоже, что эта осень подготовила для ЕС очередной неприятный сюрприз.

Вторая волна COVID-19 сейчас идет на нас. В течение нескольких недель ситуация переросла от тревожной до опасной. Мы должны избежать трагедии,

– отметила глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Поэтому в Евросоюзе задумались над созданием отдельного структурного подразделения, которое бы помогло координировать усилия всех 27 членов, – объединения по разработке вакцины и ее запуска в массовое производство. А также над формированием общих правил тестирования и карантина.

Если этого не сделать сейчас, то как предупреждают аналитики, в ЕС во время второй волны может погибнуть больше граждан, чем это было во время первой.

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