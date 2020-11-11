В Евросоюзе положительно оценили прекращение вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Там заявили о готовности поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования напряженности в регионе.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что для достижения всестороннего урегулирования конфликта необходимы переговоры между сторонами. Об этом говорится в заявлении Борреля, размещенном на сайте Европейской службы внешних действий.

Важно Армянская оппозиция думает, как аннулировать соглашение по Карабаху: голосов пока не хватает

Он убежден, что сделка поможет предотвратить дальнейшие человеческие потери.

Я приветствую прекращение вражды в Нагорном Карабахе и вокруг него. Достигнутое при посредничестве России прекращение огня, которое было согласовано между Арменией и Азербайджаном, станет, как можно надеяться, первым шагом к широкому урегулированию,

– отметил Боррель.

О какой сделке говорится

10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Оно предусматривает полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября.

Стороны конфликта, то есть Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях. В то же время Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.

Но самый интересный пункт – в Карабах на 5 лет введут российских миротворцев. Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес заявил, что российские миротворцы являются скорее оккупантами.

Глава армянского правительства Пашинян заявил, что это решение было для него очень тяжелым. Негативно соглашение восприняли и армяне, которые устроили протест и захватили здание правительства.

Больше о ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном – читайте по ссылке.