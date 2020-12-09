Руководители государств и правительств стран ЕС на заседании Европейского Совета 10 декабря дадут согласие на продолжение полугода экономических санкций для России. Это сделают из "украинского пакета".

Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что также состоится просмотр минских договоренностей. Об этом сообщили на сайте Интерфакс-Украина.

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Политический характер решения

Решение относительно экономических санкций для России будет иметь политический характер. В дальнейшем постановление должен принять Совет ЕС и после публикации законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продолжение ограничительных мер вступит в силу.

Обратите внимание! Экономические санкции сначала ввели 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России, дестабилизирующих ситуацию в Украине. В сентябре 2014 года эти меры усилили.

Что означают экономические санкции

Экономические санкции содержат:

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и основанных за пределами ЕС. А также для 3 крупных российских энергетических компаний и 3 оборонных компаний;

экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

ограничение доступа России к отдельным технологиям и услугам, имеющие стратегическое значение и которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Действие экономических санкций в Украине

Европейский совет принял решение на заседании 19 марта 2015 года связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений. Она должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года. Поскольку эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года.

С июля 2016 года эти ограничительные меры продолжали каждые 6 месяцев. Каждый раз на саммитах ЕС заслушивает сообщения стран-участниц нормандского формата – Германии и Франции о состоянии выполнения минских соглашений.

Отметим! Кроме экономических санкций, в отношении России действуют и другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные мероприятия и мероприятия из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя.