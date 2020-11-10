Слабая борьба с олигархами и недоверие к судам: за что ЕС раскритиковал Украину
В Европарламенте раскритиковали Украину из-за недостаточного реформирования судебной власти и слабой борьбы с олигархами. В ЕС считают, что украинским властям крайне необходимы существенные результаты в борьбе с коррупцией.
Украине уже в ближайшее время нужно провести ряд реформ. Об этом говорится в отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает "Европейская правда".
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О каких вызовах для Украины говорят в ЕС
Немецкий депутат Михаэль Галер признался, что путь, по которому Украина шла со времен Революции Достоинства, впечатляет.
Огромные вызовы остаются: агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией,
– подчеркнул Галер.
Как голосовали европарламентарии за отчет
- За – 53 депутата;
- против – 7 депутатов;
- воздержались – 8.
Положительные моменты, которые выделили в отчете
- Выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС;
- прогресс в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.
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