В Европарламенте раскритиковали Украину из-за недостаточного реформирования судебной власти и слабой борьбы с олигархами. В ЕС считают, что украинским властям крайне необходимы существенные результаты в борьбе с коррупцией.

Украине уже в ближайшее время нужно провести ряд реформ. Об этом говорится в отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает "Европейская правда".

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О каких вызовах для Украины говорят в ЕС

Немецкий депутат Михаэль Галер признался, что путь, по которому Украина шла со времен Революции Достоинства, впечатляет.

Огромные вызовы остаются: агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией,

– подчеркнул Галер.

Как голосовали европарламентарии за отчет

За – 53 депутата;

против – 7 депутатов;

воздержались – 8.

Положительные моменты, которые выделили в отчете

Выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС;

прогресс в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Обратите внимание! Замечания европарламентариев касаются судебной системы, которая по их мнению, остается институтом, которому украинцы меньше всего доверяют. Также Евросоюзу не нравятся попытки руководителей Украины вмешиваться в работу правоохранительных органов.

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