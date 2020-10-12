Руководители министерств иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза поддержали санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Ограничения будут касаться только конкретных лиц. Ранее соответствующее предложение обнародовали Франция и Германия.

Санкции ЕС из-за отравления Навального

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хависто. По его словам, теперь рабочие группы будут заниматься составлением документа. Об этом пишет ТАСС.

К теме В Европе готовы санкции против Москвы за Навального: Россия угрожает ответить

Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза,

- отметил Хависто.

По данным немецкого информационного агентства DPA, санкции из-за отравления Навального Евросоюз, вероятнее всего, согласует 14 октября.

Что этому предшествовало

Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастными к отравлению Навального.

Совместное решение страны приняли на основании заключения Организации по запрещению химического оружия, которая подтвердила отравление Навального веществом из группы "Новичок".

Недавно французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщала, что в список санкций включат девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНДИОХТ).

Сам Навальный в интервью немецкой газете Bild призвал Европу ввести санкции против российских деятелей культуры, которые поддерживают президента России Владимира Путина. В частности, говорилось о главном дирижере Мюнхенского филармонического оркестра Валерии Гергиеве.

Обратите внимание Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Путин

Отравление Навального: основное