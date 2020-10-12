Евросоюз решил ввести санкции против причастных к отравлению Навального
Руководители министерств иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза поддержали санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Ограничения будут касаться только конкретных лиц. Ранее соответствующее предложение обнародовали Франция и Германия.
Санкции ЕС из-за отравления Навального
Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хависто. По его словам, теперь рабочие группы будут заниматься составлением документа. Об этом пишет ТАСС.
К теме В Европе готовы санкции против Москвы за Навального: Россия угрожает ответить
Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза,
- отметил Хависто.
По данным немецкого информационного агентства DPA, санкции из-за отравления Навального Евросоюз, вероятнее всего, согласует 14 октября.
Что этому предшествовало
- Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастными к отравлению Навального.
- Совместное решение страны приняли на основании заключения Организации по запрещению химического оружия, которая подтвердила отравление Навального веществом из группы "Новичок".
- Недавно французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщала, что в список санкций включат девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНДИОХТ).
- Сам Навальный в интервью немецкой газете Bild призвал Европу ввести санкции против российских деятелей культуры, которые поддерживают президента России Владимира Путина. В частности, говорилось о главном дирижере Мюнхенского филармонического оркестра Валерии Гергиеве.
Обратите внимание Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Путин
Отравление Навального: основное
- Навальному стало плохо, когда он летел из Томска 20 августа. Там он снимал фильм о коррупции.
- Самолет срочно посадили в Омске, политика забрали в реанимацию, и он впал в кому.
- Родные оппозиционера были уверены, что его отравили, однако российская экспертиза не нашла яда в организме политика.
- Соратникам Навального удалось вывезти его на лечение в Германию.
- Немецкие медики и европейские экперты подтвердили, оппозиционера отравили "Новичком".
- В сентябре Навального вывели из искусственной комы. Его состояние значительно улучшилось.
- Сегодня российский оппозиционер уже может давать интервью, правда, убеждает он, еще имеет проблемы с моторикой.