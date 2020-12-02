Евросоюз ужесточит санкции против режима Лукашенко: есть условия
Евросоюз усилит санкции против виновных в наступлении на демократию и насилии в Беларуси. Это произойдет, если режим Александра Лукашенко в дальнейшем будет игнорировать законные требования белорусского народа.
Ответные санкции будут продолжать расширять, если Лукашенко не сможет взять под контроль своих сторонников. Об этом в видеообращении к участникам Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает Укринформ.
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Он отметил важность направления санкций непосредственно на "столпы режима Лукашенко". В кругу ЕС советуются о привлечении к ответственности нарушителей прав человека.
Мы не хотим ограничиваться словами, поскольку Лукашенко и его режим продолжают делать ставку на дубинки вместо национального диалога. Мы в ЕС ввели санкции – не только ввели их, но и развивали, теперь и усиливаем,
– заявил Гайко Маас.
По его словам, Германия увеличивает поддержку белорусского гражданского общества на двустороннем уровне и по каналам ЕС. Страна также поддерживает инициативу Польши об экономической помощи ЕС после проведения свободных выборов в Беларуси.
В то же время Маас подчеркнул, что до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела против сотрудников сил безопасности Беларуси.
Санкции Евросоюза против Беларуси: коротко
- После выборов президента Европейский Союз уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси.
- Из-за фальсификаций на выборах и подавления массовых акций протеста ЕС 2 октября ввел санкции против 40 белорусских чиновников.
- Впоследствии ограничения ввели и против самопровозглашенного президента Лукашенко. В то же время санкции расширили в отношении сына Лукашенко Виктора и работников администрации президента.
- Соответствующие санкции предусматривают ограничение белорусским чиновникам въезда на территорию ЕС, а также замораживание всех их активов.
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