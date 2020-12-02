Евросоюз усилит санкции против виновных в наступлении на демократию и насилии в Беларуси. Это произойдет, если режим Александра Лукашенко в дальнейшем будет игнорировать законные требования белорусского народа.

Ответные санкции будут продолжать расширять, если Лукашенко не сможет взять под контроль своих сторонников. Об этом в видеообращении к участникам Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает Укринформ.

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Он отметил важность направления санкций непосредственно на "столпы режима Лукашенко". В кругу ЕС советуются о привлечении к ответственности нарушителей прав человека.

Мы не хотим ограничиваться словами, поскольку Лукашенко и его режим продолжают делать ставку на дубинки вместо национального диалога. Мы в ЕС ввели санкции – не только ввели их, но и развивали, теперь и усиливаем,

– заявил Гайко Маас.

По его словам, Германия увеличивает поддержку белорусского гражданского общества на двустороннем уровне и по каналам ЕС. Страна также поддерживает инициативу Польши об экономической помощи ЕС после проведения свободных выборов в Беларуси.

Обратите внимание! Согласно информации главы МИД Германии, после президентских выборов в Беларуси произошло более 30 тысяч арестов, открыты тысячи уголовных производств, а под стражей находится более 100 политических заключенных, в том числе есть и погибшие.

В то же время Маас подчеркнул, что до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела против сотрудников сил безопасности Беларуси.

Санкции Евросоюза против Беларуси: коротко

После выборов президента Европейский Союз уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси.

Из-за фальсификаций на выборах и подавления массовых акций протеста ЕС 2 октября ввел санкции против 40 белорусских чиновников.

Впоследствии ограничения ввели и против самопровозглашенного президента Лукашенко. В то же время санкции расширили в отношении сына Лукашенко Виктора и работников администрации президента.

Соответствующие санкции предусматривают ограничение белорусским чиновникам въезда на территорию ЕС, а также замораживание всех их активов.

Больше о протестах, которые развернулись после президентских выборов в Беларуси – читайте здесь.