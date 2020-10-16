Евросоюз ввел новые санкции против "повара Путина" из-за ЧВК "Вагнера"
Европейский cоюз ввел новые санкции против Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". Все из-за его причастности к деятельности ЧПК "Вагнера" в Ливии и нарушения вооруженного эмбарго.
Рада сегодня ввела адресные ограничения в отношении человека, который принимал участие и поддерживает действия, представляющие угрозу миру, безопасности и стабильности Ливии, говорится в сообщении Европейского совета.
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В частности, свои нарушения он совершал путем нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. Новые ограничения включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов Пригожина.
Кроме того, физическим и юридическим лицам из Европейского союза запретили предоставлять деньги "повару". В противном случае санкции будут касаться и их.
В официальном журнале также подчеркивают, что речь идет именно о Евгении Пригожине. Мол, он имеет довольно тесные связи с ЧПК "Вагнера".
Почему Пригожин – "повар Путина"?
Для Евгения Пригожина, как и для большинства богатейших людей России, основным бизнесом является война. Впрочем, у него есть еще одно увлечение – ресторанное дело.
Именно его компания занимается организацией питания высших должностных лиц России, за что сам Пригожин получил прозвище "повар Путина".