Европейский Союз планирует выделить 190 миллионов евро для Украины. Это сделают, чтобы поддержать государство в различных отраслях.

В частности деньги предоставят на здравоохранение, малый бизнес и гражданское общество. Об этом сказал в выступлении на международном форуме "Креативная Украина" глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает 24 канал.

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Помощь Украине

Как отметил Маасикас, помощь малому бизнесу означает в том числе и помощь креативным индустриям. Ведь Евросоюз осознает вызванные пандемией COVID-19 вызовы для культурного и креативного секторов.

Мы скорректировали нашу поддержку учитывая вызовы. Наша программа запустила волну антикризисной поддержки для украинских создателей и культурных предпринимателей в размере 800 тысяч евро,

– отметил глава представительства ЕС в Украине.

Он добавил: "Мы стараемся быстро мобилизовать дополнительный пакет помощи в размере 190 миллионов евро". Он предназначен для поддержки сектора здравоохранения и сектора малого бизнеса, а также гражданского общества.

Также посол отметил, что культурные индустрии всегда будут в фокусе поддержки Евросоюза.

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