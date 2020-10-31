Европейский Союз готов оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. Речь идет о 400 тысячах евро на неотложные нужды гражданского населения.

В ЕС отметили, что вражда привела к жертвам среди гражданского населения. Они призвали прекратить конфликт, говорится на сайте Европейской комиссии.

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Известно, что Международная федерация Красного креста и Красного полумесяца Азербайджана доставит продовольствие, одеяла, предметы гигиены и другие необходимые вещи для гражданских лиц. Речь идет о тех, которые были вынуждены покинуть дома в результате боевых действий.

Мы чрезвычайно обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации, учитывая приближение зимы и прогрессирующую пандемию коронавируса,

– сказал еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Общий объем гуманитарного пакета – до 900 тысяч евро. Его ЕС предоставил мирному населению Нагорного Карабаха еще в начале октября, когда ситуация обострилась.

Эту помощь будут распределять в соответствии с потребностями, принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.

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