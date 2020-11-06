Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против белорусских чиновников. В частности, в списке есть и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко попал в "черный список" впервые. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Евросоюз уже вводил санкции в отношении белорусских чиновников в октябре 2020 года. Это произошло из-за сфальсифицированных президентских выборов и силового разгона протестующих, который совершили ОМОНовцы. Однако тогда Лукашенко в список еще не вносили.

Как известно, согласно внедренным санкциям, чиновники не смогут уехать в ЕС, а также их активы будут заморожены.

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