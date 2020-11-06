В ЕС ввели санкции против Лукашенко: кто еще попал в список
Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против белорусских чиновников. В частности, в списке есть и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко попал в "черный список" впервые. Об этом сообщило издание Bloomberg.
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Евросоюз уже вводил санкции в отношении белорусских чиновников в октябре 2020 года. Это произошло из-за сфальсифицированных президентских выборов и силового разгона протестующих, который совершили ОМОНовцы. Однако тогда Лукашенко в список еще не вносили.
Как известно, согласно внедренным санкциям, чиновники не смогут уехать в ЕС, а также их активы будут заморожены.
События в Беларуси: главное
- Александр Лукашенко устроил тайную инаугурацию и в очередной раз стал главой Беларуси несмотря на то, что белорусы считают выборы сфальсифицированными и устроили массовые протесты.
- Оппозиция объявила ультиматум режиму Лукашенко. Однако власти его проигнорировали.
- В Минске состоялся многотысячный марш в поддержку "народного ультиматума". Такие акции протеста прошли и в других городах Беларуси.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление 27 октября. Он сказал, что лично отдал приказ разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября.
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