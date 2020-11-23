"Евросолидарность" Порошенко перешла в оппозицию к партии Гройсмана "Украинская Стратегия"
Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Винницкой области перешла в оппозицию к "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана. За время президентства Порошенко Гройсман занимал должность премьер-министра.
Кроме того, "Европейская солидарность" переходит в оппозицию к "Слуге народа", "Батькивщине" и "За майбутнє". Об этом сообщает "Прямой".
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Уже в первые часы работы областного совета новосозданное большинство согласовано проталкивает решения, которые разрушают местное самоуправление и прозрачность использования бюджетных средств, расставляя на важные кадровые должности своих людей, они полностью нивелируют роль президиума областного совета,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- По результатам местных выборов, "Украинская стратегия" сформировала крупнейшую фракцию в Винницком облсовете. Партия получила 40 мандатов из 84. "Европейская солидарность" получила лишь 11 мандатов.
- "Украинская стратегия" выдвинула на должность главы облсовета своего кандидата Вячеслава Соколова. Во время тайного голосования он получил 68 голосов и возглавил облсовет.
- Кандидата от "Европейской солидарности" Андрея Гыжко поддержали только 10 депутатов.
Что говорят в "Украинской стратегии"
В "Украинской стратегии Гройсмана" отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми проукраинскими демократическими силами, которые вошли в областной совет.
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