Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Винницкой области перешла в оппозицию к "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана. За время президентства Порошенко Гройсман занимал должность премьер-министра.

Кроме того, "Европейская солидарность" переходит в оппозицию к "Слуге народа", "Батькивщине" и "За майбутнє". Об этом сообщает "Прямой".

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Уже в первые часы работы областного совета новосозданное большинство согласовано проталкивает решения, которые разрушают местное самоуправление и прозрачность использования бюджетных средств, расставляя на важные кадровые должности своих людей, они полностью нивелируют роль президиума областного совета,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

По результатам местных выборов, "Украинская стратегия" сформировала крупнейшую фракцию в Винницком облсовете. Партия получила 40 мандатов из 84. "Европейская солидарность" получила лишь 11 мандатов.

"Украинская стратегия" выдвинула на должность главы облсовета своего кандидата Вячеслава Соколова. Во время тайного голосования он получил 68 голосов и возглавил облсовет.

Кандидата от "Европейской солидарности" Андрея Гыжко поддержали только 10 депутатов.

Что говорят в "Украинской стратегии"

В "Украинской стратегии Гройсмана" отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми проукраинскими демократическими силами, которые вошли в областной совет.

Обратите внимание! Владимир Гройсман занимал должность премьер-министра Украины с 14 апреля 2016 года по август 2019 года. Президентом в то время был лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Позже Гройсман заявил, что им с президентом было "не по пути". Порошенко назвал деятельность партии "Украинская стратегия" – "политическим самоубийством".