Соцсети Facebook и Twitter заблокировали страницы украинца Андрея Телиженко. Тот помогал адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиане собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить экс-вице-президенту Джо Байдену на выборах 2020 года.

Страницы Телиженко исчезли из поиска в обеих соцсетях. Страница в фейсбуке, на которую неоднократно ссылались СМИ (facebook.com/TelizhenkoAndr), пока недоступна. Об этом сообщает 24 канал.

Ранее США отозвали визу украинцу, который помогал адвокату Трампа искать компромат на Байдена

Страница в твиттере Телиженко (Andrii Telizhenko @AndriyUkraineTe) отображается с надписью "такого профиля не существует", а встроенные в публикации старые твиты Телиженко недоступны.

Что известно об Андрее Телиженко и при чем здесь Деркач

В начале октября этого года Госдепартамент США отозвал ему визу. Это произошло незадолго до того, как Минфин США наложил санкции на другого украинца, который сотрудничал с Джулиани – екс-регионала и нардепа Андрея Деркача.

В США назвали Деркача российским агентом. Более того, ввели против политика санкции. Карательные ограничения окажут влияние не только на имущество Деркача, но и затронут тех лиц, которые ведут с ним бизнес.

Пресс-секретарь Госдепартамента США отказалась комментировать аннулирование визы Телиженко.

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