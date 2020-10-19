Facebook удалил аккаунт украинского политика Андрея Деркача. В компании сообщили, что Деркач нарушил правила соцсети, попытавшись влиять на выборы в США.

Сейчас страница Деркача в соцсети – недоступна. Об этом информируют BuzFeed News.

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Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования Facebook людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы,

– сообщили в компании.

Ранее против Деркача ввели санкции

Отметим, что ранее в США назвали Деркача российским агентом. Более того, ввели против политика санкции. Карательные ограничения окажут влияние не только на имущество Деркача, но и затронут тех лиц, которые ведут с ним бизнес.

За что у США такая позиция касательно Деркача:

В мае 2020 года Деркач обнародовал записи, на которых якобы разговоры кандидата в президенты США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

В первой части обнародованных пленок – о выделении США 1 миллиарда гривен в обмен на освобождение экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Когда на должности был Шокин, то в ГПУ расследовали дело Burisma — компании, где работал сын Байдена.

В других частях записей – якобы продолжение разговоров Порошенко с Байденом, а также даже вроде общения Порошенко и российского президента Владимира Путина.

Обратите внимание! В США действия Деркача охарактеризовали как вмешательство России в американские выборы. Сам Деркач расценил санкции как месть и обещает обнародовать результаты новых расследований.