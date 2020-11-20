Facepalm: Кулеба мемом отреагировал на заявление Лукашенко об американских спецагентах в Киеве
Глава МИД Дмитрий Кулеба мемом Facepalm отреагировал на поступок самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тот заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб.
Для видеомема Кулеба выбрал фрагмент из фантастического телесериала "Звездный путь". Его глава МИД опубликовал на своей странице в Твиттере.
Заметьте Лукашенко считает, что в Киеве действует центр американских спецслужб
Что сказал Лукашенко
- Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в украинской столице функционирует центр американских спецслужб.
- Его наличие якобы подтвердили российские и белорусские спецслужбы.
- Лукашенко подчеркнул, что эти люди "сейчас мучают" его режим и "расшатывают планету".
- По словам Лукашенко, в этом центре не работают специалисты из Украины, а только умные и талантливые американцы.
Что известно о реакции Украины на протесты в Беларуси
- 20 ноября стало известно, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси. Санкции применены к 40 лидерам самопровозглашенной белорусской власти. Однако Лукашенко среди них нет.
- 13 ноября в Киеве провели акцию памяти убитого в Минске Романа Бондаренко.
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