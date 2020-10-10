Поклонники культовой истории от Джоан Роулинг смогут за 50 фунтов (примерно 1800 гривен) заночевать в комнате, в которой спал Гарри Поттер. Конечно, речь идет о воссозданной комнате, а не о "оригинал".

На ферме Северный Шир (да, да, именно Шир) у Норт-Йорк-Мурса в Великобритании создали комнату-общежитие из фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали в издании Lonely Planet .

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В комнате – шесть коек и камин. Ведь именно так и было в той, в которой жили Гарри Поттер и его друг Рон Уизли.



Фанаты смогут заночевать в комнате из общежития Гарри Поттера / Фото Charlotte Graham



Там шесть коек и камин – все, как было "на самом деле" / Фото Charlotte Graham

А еще в доме сделали ванну с витражом русалки, как было в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня".



Ванная комната и витраж русалки, как в фильме / Фото Charlotte Graham

А несколько "за углом" от фермы можно увидеть не что иное, как хижину Хагрида (ее тоже сдают в аренду).



Об одном из самых удачных персонажей Роулинг – Хагриде – тоже не забыли / Фото Charlotte Graham

На ферме, конечно, приняты специальные меры, чтобы гарантировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил во времена пандемии COVID-19.