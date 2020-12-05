Основной этап построения тоннеля Эстуройартуннлинн на Фарерских островах завершили. Он соединяет 2 крупнейших острова архипелага. Тоннель содержит круговую развязку – первую в мире, построенную на дне Атлантического океана.

Транспортное сообщение на Фарерах

Об уникальной автомобильной развязке на Фарерских островах сообщает Local.fo.

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Фареры являются архипелагом из 18 островов. На всех, кроме одного, проживают люди. Поэтому вопрос транспортного сообщения между ними очень важен.

В 2002 году на Фарерах ввели в эксплуатацию первый подводный тоннель длиной 4,9 километра. Он соединяет между собой главный остров архипелага Стреймой и остров Вагар.

Через 4 года там открыли уже 2 подводный тоннель длиной 6,2 километра между островами Эстурой и Бордо.

Строительство тоннеля Эстуройартуннлинн

Его начали сооружать в 2017 году. Тоннель соединит Стреймой с 2 частями Эстуройя, разделенными небольшим заливом.

То есть тоннель будет состоять сразу из 3 отдельных дорог. Их соединит круговая развязка. А расположена она на глубине более 180 метров от уровня Атлантического океана.

В конце ноября 2020 года развязку полностью завершили оформлять. Скульптуры и специальное освещение голубого цвета сделал фарерский художник Трондур Патурссон.

Общая протяженность Эстуройартуннлинна – 11,2 километра. Когда его введут в эксплуатацию он будет 2 по длине тоннелем в мире, проложенным под водой. Первую строчку занимает тоннель Рифаст в Норвегии.

Спешу в работу тоннель планировали запустить в первые месяцы 2021 года. Однако теперь власти считают, что это произойдет быстрее – 19 декабря.

Тогда путь жителей деревень на Эстурой до Торсхавна – главного города Фарерских островов – уменьшится с 55 до 17 километров.

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На Фарерских островах построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана: Фото Оlavur Frederiksen