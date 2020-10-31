В селе Озера Бородянского района Киевской области работник погиб от взрыва, когда фасовал боеприпасы на частном дворе. Владельца домохозяйства, где произошла трагедия, уже задержали.

Он на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсюли к нарезному оружию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Как все случилось

По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины.

В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты подразделения взрывотехнической службы.



На Киевщине от взрыва погиб мужчина

Следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с взрывчатыми материалами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.



Он фасовал боеприпасы

Задержанному 48-летнему владельцу домохозяйства собираются объявить подозрение.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.