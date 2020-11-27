В Фастове простились с погибшим под Авдеевкой Вячеславом Минкиным: фото
В Фастове 27 ноября похоронили украинского военного Вячеслава Минкина. Героя убили российские боевики 24 ноября возле Авдеевки.
Воин погиб накануне своего 31 дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба Фастовского городского совета.
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Вячеслав мечтал о свободной, сильной, независимой суверенной Украине, поэтому на протяжении всего времени, сколько длится новейшая российско-украинская война, защищал границы нашей страны сначала в АТО, потом в ООС,
– говорится в сообщении.
Семье Минкина вручили грамоту почета и сожаления. Похоронили погибшего героя на Аллее Славы на Интернациональном кладбище.
Прощание с Минкиным / Фото пресс-службы Фастовского городского совета.
Что известно о Минкине
- Родился в городе Киев. Впоследствии переехал в Фастов.
- С 2009 по 2010 год проходил срочную службу, а уже в 2014 году был мобилизован.
- Был женат, имел сына.
Что известно о гибели героя
- Минкин получил ранение 24 ноября возле Авдеевки.
- Командир бригады приказал эвакуировать героя.
- До последнего медики пытались спасти военного. Однако от полученных травм он вскоре умер.
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