В Фастове 27 ноября похоронили украинского военного Вячеслава Минкина. Героя убили российские боевики 24 ноября возле Авдеевки.

Воин погиб накануне своего 31 дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба Фастовского городского совета.

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Вячеслав мечтал о свободной, сильной, независимой суверенной Украине, поэтому на протяжении всего времени, сколько длится новейшая российско-украинская война, защищал границы нашей страны сначала в АТО, потом в ООС,

– говорится в сообщении.

Семье Минкина вручили грамоту почета и сожаления. Похоронили погибшего героя на Аллее Славы на Интернациональном кладбище.

Прощание с Минкиным / Фото пресс-службы Фастовского городского совета.

Что известно о Минкине

Родился в городе Киев. Впоследствии переехал в Фастов.

С 2009 по 2010 год проходил срочную службу, а уже в 2014 году был мобилизован.

Был женат, имел сына.

Что известно о гибели героя

Минкин получил ранение 24 ноября возле Авдеевки.

Командир бригады приказал эвакуировать героя.

До последнего медики пытались спасти военного. Однако от полученных травм он вскоре умер.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим тишины. Несмотря на это, российские боевики регулярно обстреливают позиции украинских военных. Подробнее о войне на Донбассе можно прочитать здесь.