Российская журналистка Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Макс ван дер Верфф распространяли фейки о сбитом на Донбассе боевиками самолете рейса MH17. Такой деятельностью они занимались под руководством главного разведывательного управления России.

Об этом свидетельствует переписка генерала Андрея Ильченко, помощника начальника ГРУ Костюкова и полковника ГРУ Сергея Чебанова, которую взломали хакеры и выставили на продажу в телеграм-каналах. Об этом сообщает Bellingcat.

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Сотрудники ГРУ создавали и редактировали фейковые материалы совместно с группой "журналистов" из Bonanza media. Кроме того, российские власти организовали для так называемых журналистов поездку на Донбасс.

Что известно о проекте Bonanza media

Bonanza Media в 2019 году запустили Ерлашова и ван дер Верфф. Он координировал альтернативные версии крушения самолета. Так называемые журналисты начали сбор средств для нового "независимого" документального фильма о MH17, который обещал раскрыть "настоящую правду".

За 18 дней проект якобы собрал более 23 тысяч долларов от 67 анонимных спонсоров. В то же время большая часть финансирования, мол, поступила от голландских доноров.

В течение года Bonanza Media удалось использовать скромный бюджет очень масштабно: команда ездила в Малайзию, Россию, Украину и Нидерланды. Они сняли серию документальных фильмов с так называемыми свидетелями сбития MH17 украинскими истребителями, провели несколько пресконференций в Нидерландах и Малайзии, провели экспертизу перехваченных телефонных звонков и тому подобное.

Несмотря ни на что, на проект Bonanza обращали внимание только кремлевские СМИ.

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Сотрудничество Bonanza media с ГРУ России

О своих планах Ерлашова и ван дер Верфф регулярно сообщали полковнику ГРУ России Сергею Чебанову. Для тайной связи с так называемыми журналистами он купил телефон и сим-карточку, которую зарегистрировал на имя несуществующей пожилой женщины из Грузии.

Чебанов получал неопубликованные черновики материалов для мероприятий с участием Bonanza. Кроме того, 21 февраля 2019 года Ерлашова отправила полковнику черновик тизера документального фильма Bonanza.

Съемки на Донбассе

Чебанов способствовал тому, чтобы обеспечить команде Bonanza Media разрешение на съем на Донбассе. В частности, он просил генерал-майора Андрея Ильченко договориться об этом с представителями оккупационной власти. Именно благодаря этому Ерлашова и ван дер Верфф смогли снять кадры на Донбассе.

Bonanza публиковала серию якобы источников из внутренних документов Объединенной следственной группы (JIT). На самом деле документы предоставляли хакеры со взломанных серверов JIT. Однако российские чиновники пытались использовать вырванные из контекста цитаты для "разоблачительных" публикаций.

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