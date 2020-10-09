Пятеро жителей Закарпатской области создали несуществующие фирмы, которые якобы занималась перевозкой грузов на территории Евросоюза. Весь товар клиентов при этом отвозили контрабандой в Украину, где и продавали.

Деятельность подозреваемых квалифицировали как мошенничество, сообщили в пресс-службе полиции. Задержанные нанесли предпринимателям из стран Евросоюза ущерб на 9,5 миллиона гривен.

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Детали о преступном бизнесе

По данным правоохранителей, двое жителей Закарпатья договорились о создании собственного "бизнеса". 43-летний организатор вместе с компаньоном подыскали себе трех приспешников и начали действовать.

Злоумышленники искали бизнесменов, которые соглашались пользоваться их услугами. Но вместо места назначения весь груз оказывался в Украине.

Кого обманули злоумышленники

Заявления о совершении преступления, которое якобы совершили украинцы, написали представители предприятий с:

Германии;

Чехии;

Польши;

Италии;

Литвы;

Латвии;

Словении;

Австрии;

Франции;

Северной Ирландии;

Бельгии;

Нидерландов.

Создали международную следственную группу

Поскольку деятельность группировка вела фактически по всему Евросоюзу, то Офис генпрокурора и Верховная прокуратура Чехии подписали соглашение о создании специальной следственной группы. Туда вошли правоохранители из многих европейских стран. Они участвовали в задержании подозреваемых.

Спецоперация с привлечением 250 полицейских

Чтобы получить максимальное количество доказательств вины членов группы, полицейские провели 58 обысков.

Следователи изъяли немало вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность задержанных.

В проведении такой спецоперации принимали участие 250 правоохранителей из разных областей Украины.

Как накажут задержанных

Если вина членов преступной организации докажут в суде, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео масштабной спецоперации полиции на Закарпатье: