Работали в ЕС: фейковые перевозчики из Закарпатья захватывали товар и продавали его в Украине
Пятеро жителей Закарпатской области создали несуществующие фирмы, которые якобы занималась перевозкой грузов на территории Евросоюза. Весь товар клиентов при этом отвозили контрабандой в Украину, где и продавали.
Деятельность подозреваемых квалифицировали как мошенничество, сообщили в пресс-службе полиции. Задержанные нанесли предпринимателям из стран Евросоюза ущерб на 9,5 миллиона гривен.
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Детали о преступном бизнесе
По данным правоохранителей, двое жителей Закарпатья договорились о создании собственного "бизнеса". 43-летний организатор вместе с компаньоном подыскали себе трех приспешников и начали действовать.
Злоумышленники искали бизнесменов, которые соглашались пользоваться их услугами. Но вместо места назначения весь груз оказывался в Украине.
Кого обманули злоумышленники
Заявления о совершении преступления, которое якобы совершили украинцы, написали представители предприятий с:
- Германии;
- Чехии;
- Польши;
- Италии;
- Литвы;
- Латвии;
- Словении;
- Австрии;
- Франции;
- Северной Ирландии;
- Бельгии;
- Нидерландов.
Создали международную следственную группу
Поскольку деятельность группировка вела фактически по всему Евросоюзу, то Офис генпрокурора и Верховная прокуратура Чехии подписали соглашение о создании специальной следственной группы. Туда вошли правоохранители из многих европейских стран. Они участвовали в задержании подозреваемых.
Спецоперация с привлечением 250 полицейских
- Чтобы получить максимальное количество доказательств вины членов группы, полицейские провели 58 обысков.
- Следователи изъяли немало вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность задержанных.
- В проведении такой спецоперации принимали участие 250 правоохранителей из разных областей Украины.
Как накажут задержанных
Если вина членов преступной организации докажут в суде, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Смотрите видео масштабной спецоперации полиции на Закарпатье: