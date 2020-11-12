В "Феофанию" к Зеленскому пытались ворваться журналисты
В "Феофанию", где находится президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак, пытались ворваться журналисты. Кроме этого, на фоне болезни политиков появилось немало фейков.
Журналисты пытались попасть в "Феофанию", чтобы выяснить, не отправились ли Зеленский и Ермак на отдых "под видом болезни". Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Инстаграме.
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Пресс-секретарь добавила, что COVID-19 у президента стал мощным источником для фейков. В частности, Мендель вспомнила о том, что в СМИ появилась неправдивая информация якобы о ее болезни.
Также пресс-секретарь обратила внимание на "обвинения", что Зеленский занимает чье-то место в больнице.
Решение переехать в больницу президент принял, чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отвлекать от работы медиков,
– отметила Мендель.
Коронавирус у Зеленского и Ермака: что известно
- Зеленский и Ермак сообщили, что заразились коронавирусом 9 ноября.
- По словам Мендель, тогда же президента госпитализировали в "Феофанию".
- У политиков легкое течение болезни. В частности, у Зеленского лишь небольшая температура.
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