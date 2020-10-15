Всенародный опрос от Владимира Зеленского – это способ реализации его давней идеи. Президент хочет перепрограммировать финальный этап избирательной кампании и таким образом сделать так, чтобы украинцы говорили только о нем.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политтехнолог Владимир Фесенко и добавил, что это была давняя мечта Зеленского, одна из его предвыборных обещаний – применять инструменты прямой демократии. Однако законодательно урегулировать это не удалось.

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"На ходу решили изменить ситуацию и провести эксперимент на избирательных участках. Чтобы это был не просто опрос, но и не референдум. Здесь есть желание повлиять на ход избирательной кампании", – сказал Фесенко.

По словам Фесенко, некоторые украинцы считают, что таким образом президент хочет мобилизовать часть избирателей, в частности молодежь. Однако с первых 2 вопросов, которые озвучил Зеленский, незаметно, что идея направлена ​​на молодое поколение.

Более логическая версия – Зеленский перепрограммирует финальный этап избирательной кампании. Он становится главным ньюсмейкером. Все в предвыборной кампании будут обсуждать только его вопрос,

– заявил Фесенко.

Как подтвердил политтехнолог, такой ход ломает логику избирательной кампании для всех участников выборов. Однако поможет ли это "Слуге народа" – будет известно только после результатов выборов.

Фесенко: Вопрос о Донбассе не является конфликтным

Справка. Зеленский озвучил уже 2 вопроса из 5-ти. Первый о том, поддерживают ли украинцы пожизненное заключение коррупционеров. Второй – поддерживают ли создание свободной экономической зоны на Донбассе. Эти вопросы будут задавать избирателям в воскресенье, 25 октября 2020 года, возле избирательных участков.

Фесенко отметил, что второй вопрос Зеленского не является конфликтным или раздражительным. "Это действительно проблема. Здесь надо выяснять, что понимается под выражением "свободная экономическая зона", – пояснил политтехнолог.

Однако, по словам Фесенко, ответить людям будет трудно, если они не будут иметь достаточно информации. Он предположил, что люди могут поддержать вопрос, ведь речь идет о мирной форме урегулирования конфликта, а не военной.

В то же время первый (вопрос – 24 канал) – слишком популистский, такую ​​идею высказывали ранее различные политики, в том числе и накануне выборов,

– отметил Фесенко.

Где могут применить результаты опроса

Политтехнолог подтвердил, что результаты опроса не будут иметь прямых юридических последствий.

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"Единственное, что возможно – влияние общественного мнения на депутатов. Люди поддержали идею – нужно это урегулировать законодательно. Однако относительно пожизненного заключения – большой вопрос, что это законодательно можно будет урегулировать", – подытожил Фесенко.

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