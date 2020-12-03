Осужденного за сокрытие преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского освободили из-под стражи. Ранее он заключил сделку со следствием и дал показания по делу в отношении предполагаемых заказчика и организатора преступления.

Информацию о том, что Игорь Павловский уже на свободе, сообщает "Громадське" со ссылкой на слова его адвоката Владимира Сергета.

Читайте также Подготовка к убийству свидетелей, партбилет Левина от "Батькивщины": новые детали дела Гандзюк

Ранее фигурант дела Гандзюк заключил сделку со следствием. Он дал показания по делу в отношении предполагаемых заказчика и организатора преступления – Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

Зато сам Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям:

создание преступной организации на Херсонщине;

угон транспортных средств.

Адвокат Павловского отметил, что 24 ноября вышел срок содержания под стражей его подзащитного. Прокуратура его не продлила. В то же время в Офисе генпрокурора информацию пока не комментируют.

Также на свободе оказался и водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов. Он был подозреваемым по делу об угоне транспорта. Решение суда свидетельствует о том, что он тоже заключил сделку со следствием.

Новость дополняется...