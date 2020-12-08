Новосанжарский районный суд в Полтавской области вынес приговор Михаилу Галаке и Константину Бигдану. Эти двое мужчин бросали камни и кирпичи в полицию в феврале 2020 года, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Михаил Галака и Константин Бигдан заключили сделку со следствием, поэтому были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год. Об этом сообщила адвокат последнего Валентина Рябуха в комментарии "Громадському".

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По данным следствия 20 февраля пока не установленный правоохранителями человек организовал через интернет массовые противостояния из-за обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая.

Бигдан и Галака во время беспорядков бросали камни и кирпичи в правоохранителей, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали 5 стражей порядка.

Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы,

– пересказала защитница.

Ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар. Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков и 8 уголовных производствах.

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