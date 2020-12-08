Еще двое фигурантов беспорядков в Новых Санжарах получили условный приговор: детали
Новосанжарский районный суд в Полтавской области вынес приговор Михаилу Галаке и Константину Бигдану. Эти двое мужчин бросали камни и кирпичи в полицию в феврале 2020 года, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.
Михаил Галака и Константин Бигдан заключили сделку со следствием, поэтому были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год. Об этом сообщила адвокат последнего Валентина Рябуха в комментарии "Громадському".
Ранее Скандал с протестами в Новых Санжарах завершился двумя мизерными штрафами
По данным следствия 20 февраля пока не установленный правоохранителями человек организовал через интернет массовые противостояния из-за обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая.
Бигдан и Галака во время беспорядков бросали камни и кирпичи в правоохранителей, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали 5 стражей порядка.
Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы,
– пересказала защитница.
Ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар. Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков и 8 уголовных производствах.
Протесты в Новых Санжарах: главное
- Граждане должны были на территории санатория отбыть самоизоляцию из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом.
- Впрочем, местные жители возмутились такому решению властей и вышли на акции протеста, заблокировав дорогу в санаторий.
- Под вечер 20 февраля протесты в Новых Санжарах переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Во время схватки люди даже побили окна автобуса с эвакуированными.
- Впрочем, в конце эвакуированных из Уханя граждан успешно поместили на самоизоляцию в санаторий.
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