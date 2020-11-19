Филарет переболел COVID-19, но мнение не изменил: во всем виноваты коррупционеры и геи
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет переболел COVID-19, но не изменил свое мнение о причинах пандемии. Он вновь заявил, что во всем виноваты однополые браки, а к ним еще и коррупционеры и лжецы.
Почему мир страдает от коронавируса? Свое видение ответа на этот вопрос "Украинским новостям" высказал почетный патриарх ПЦУ Филарет.
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К пандемии COVID-19, по его мнению, привели грехи, среди которых коррупция, ложь и однополые браки.
Что говорит Филарет о коронавирусе и причинах его появления
О происхождении коронавируса
Филарет считает, что коронавирус имеет происхождение не естественное, а человеческое: "Коронавирус придумали люди и выпустили его. А Бог попустил".
- При этом патриарх заявил, что это доказывают исследования и ученые, но не сказал, какие именно.
Почему Бог допустил коронавирус
По мнению Филарета, Бог допустил "такое зло, как коронавирус" для того, чтобы наказать людей за грехи. Но не только: также и "чтобы обратить людей к себе".
Когда человек страдает от коронавируса и чувствует, что может умереть, будет ли он обращаться к Богу? Будет. И, несмотря на то, что он готов умереть – но умереть с Богом,
– пояснил патриарх.
О причинах возникновения коронавируса
Патриарх убежден, что Бог одних людей обращает к себе, а других – наказывает коронавирусом за грехи, "в том числе и за эти однополые браки".
- Кроме этих браков, на которых Филарет почему-то столько времени акцентирует внимание, он упомянул и другие грехи: это коррупция, ложь, и чрезмерное бессмысленное обогащения.
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