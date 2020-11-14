Филиппины 12 ноября поразило мощное наводнение, вызванное тайфуном Вамко. Известно, что сейчас количество жертв возросло до 42. Более 40 человек ранены, 20 жителей пропали без вести. Синоптики уже назвали тайфун самым мощным в 2020 году.

Более миллиона местных жителей остались без электроснабжения из-за стихийного бедствия. Еще более 400 тысяч – были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет Associated Press.

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В результате тайфуна на Филиппинах начались сильные осадки, которые вызвали масштабные наводнения. Вода разрушила сотни домов, повреждены километры дорог. Людей, оказавшихся без домов, эвакуировали в специально обустроенные центры.

Спасатели, военные, полиция и береговая охрана в течение нескольких дней проводили спасательную и поисковую операцию. Немало людей через соцсети и радио просили о помощи.

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Спасателям удалось спасти десятки тысяч людей. Известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте лично осмотрел во время полета на вертолете пострадавшие районы.

Что известно о стихийных бедствиях на Филиппинах

На Филиппинах ежегодно бывает более 20 различных тайфунов и тропических штормов. Сам регион является сейсмически активным. Поэтому на территории островной страны часто возникают различные стихийные бедствия.

Вамко стал уже 21 тайфуном на Филиппинах с начала 2020 года. И он пятый с начала октября.

В конце октября там прошел мощный тайфун Молаве в результате которого пострадали более 900 тысяч человек. Известно о по меньшей мере 9 погибших и 12 пропавших без вести.

Последствия тайфуна Вамко на Филиппинах / Фото Associated Press