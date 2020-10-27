На Филиппинах с 26 октября бушует мощный тайфун "Молаве", в результате которого пострадали более 900 тысяч людей. Известно о по меньшей мере 9 погибших и 12 пропавших без вести.

По метеорологическим прогнозам, тайфун усилится над морем и достигнет своего пика в течение следующих суток. Местные власти не исключают роста количества погибших в результате непогоды. Об этом пишет Bangkok Post.

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Ожидается, что мощный тайфун "Молаве" продолжит двигаться в сторону Вьетнама.

Последствия тайфуна на Филиппинах

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 9 человек. Спасатели сейчас разыскивают 12 рыбаков, которые скрылись во время рыбалки в море. Известно, что более 70 тысяч пострадавших находятся в более чем 800 местных убежищах.

Всего от непогоды страдают более 900 тысяч человек.

Тайфун обрушился на Филиппины 25 октября. В результате мощного ливня затоплены целые поселки, повреждены линии электропередач. Сотни домов разрушены из-за непогоды, поэтому люди оказались прямо на улице.

На Филиппинах бушует тайфун "Молаве" / Фото Associated Press

Как сообщает Associated Press, почти 2 тысячи водителей грузовиков, работников и пассажиров застряли в портах после того, как береговая охрана запретила кораблям выходить в море.

В целом Филиппины ежегодно страдают от более 20 различных штормов и тайфунов. Сам архипелаг Юго-Восточной Азии является сейсмически активным. Поэтому в регионе часто возникают стихийные бедствия.