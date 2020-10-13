Финансирование "Партии Шария": как информацию комментируют в БРСМ-Нафта
СМИ обнародовали информацию о том, что "Партию Шария" финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта. В компании говорят, что не имеют к этому никакого отношения.
Опровержение информации, которую ранее обнародовали журналисты Bihus.info, выпустили в пресс-службе БРСМ-Нафта.
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Компания не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и какой-либо связанной с ним деятельности,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в сети заявляют, что Анжела Ларкина, которую упоминают в расследовании как сотрудницу БРСМ-Нафта, никогда у них работала.
"Мы убеждены, что по всем признакам против БРСМ-Нафта начата информационная атака", – добавляют в компании. Там уверены, что цель таких заявлений – дискредитировать одну из крупнейших национальных автозаправочной сетей и заставить потребителей сомневаться в качестве топлива данного бренда.
Что известно о расследовании журналистов
- Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнаружили, что Всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность "партии Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.
- Позже стало известно, что СБУ проводит обыски в БРСМ-Нафта.