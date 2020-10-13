СМИ обнародовали информацию о том, что "Партию Шария" финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта. В компании говорят, что не имеют к этому никакого отношения.

Опровержение информации, которую ранее обнародовали журналисты Bihus.info, выпустили в пресс-службе БРСМ-Нафта.

Читайте также "Партию Шария" финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта, – расследование

Компания не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и какой-либо связанной с ним деятельности,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в сети заявляют, что Анжела Ларкина, которую упоминают в расследовании как сотрудницу БРСМ-Нафта, никогда у них работала.

"Мы убеждены, что по всем признакам против БРСМ-Нафта начата информационная атака", – добавляют в компании. Там уверены, что цель таких заявлений – дискредитировать одну из крупнейших национальных автозаправочной сетей и заставить потребителей сомневаться в качестве топлива данного бренда.

Что известно о расследовании журналистов

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнаружили, что Всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность "партии Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Позже стало известно, что СБУ проводит обыски в БРСМ-Нафта.

Обратите внимание! Сеть БРСМ-НАФТА имеет 200 автозаправок по всей Украине. В компании работают 4500 сотрудников.