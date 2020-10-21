Запланированный президентом Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос профинансируют не меценаты, а президентская политсила "Слуга народа". Как на такое решение реагируют в "голосе" – читайте далее.

По мнению нардепа Ярослава Железняка, это нарушение законодательства – как избирательного, так и по финансированию партий. Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

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Он отметил, что провластная партия власти сначала за 12 дней до выборов объявляет о проведении масштабного опроса. Потом намекают на то, что за это заплатят меценаты, а потом придумывают другую схему – что за это заплатит сам президент.

Дальше, наверное, наконец прочитали законодательство и поняли: если заплатит президент, его спокойно можно будет привлечь к уголовной ответственности. Поэтому решили взять на себя риски,

- отметил Железняк.

И добавил: при всем уважении ко многим коллегам из "Слуги народа", подготовка этого вопроса выглядит для него максимально странно. "Страшно даже представить, что происходит с другими решениями, если сейчас трижды меняли мнение и ни разу не угадали", – подчеркнул депутат.

Справка. В "Слуге народа" заключат договор с компанией, которая проводит социологические опросы. В политсиле считают, что это не является агитацией. Ведь не будет партийной символики и ни одного призыва голосовать за партию или отдельных кандидатов на выборах.

Железняк подчеркнул, что "слуги народа " накануне сами на экранах чуть ли не всех телеканалов страны рассказывали – никакого отношения к опросу не имеют. Мол, они являются участниками избирательного процесса, поэтому не могут такого делать, потому что это будет незаконной агитацией.

"И тут вдруг выясняется, что "слуги народа" оплатят этот опрос. Как обычного гражданина меня смущает, насколько все процессы у них не подготовлены, чтобы в последний момент взять на себя откровенное нарушение законодательства: как избирательного, так и по финансированию партий", – подчеркнул он.



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