Активистка Аава Мурто, которой всего 16 лет, на один день возглавит правительство Финляндии. Это произойдет по случаю Международного дня девушек Организации Объединенных Наций.

Действующая премьерка Финляндии Санна Марин уступит свой пост на один день 7 октября, сообщили в правительстве Финляндии.

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Во время мероприятия Марин и Мурта обсудят роль Финляндии на международной арене, а также что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать сферу технологий.

Также Аава Мурта, став главой правительства на один день, проведет еще ряд встреч:

с министром развития сотрудничества и внешней торговли Виле Скиннари,

канцлером юстиции Туомасом Пейсти,

членом парламента Ийрисом Суомелою.

Такой обмен ролями состоится в рамках программы Girls Takeover к Международному дню девушек ООН. В этом году темой этой программы является влияние технологий на гендерное равенство.



Премьер Санна Марин (слева) и активистка Аава Мурти (справа) / Фото правительства Финляндии

Интересные детали о премьерке Финляндии