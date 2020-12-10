В Финляндии на атомной электростанции в городе Олкилуото произошла серьезная авария. В частности, из-за сбоя остановился энергоблок.

Сведения об аварии удалось получить примерно в 13 часов. Об этом сообщили в Управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии.

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В сообщении указано, что радиация от атомной электростанции не распространилась в воздухе.

Радиация от АЭС не попала в окружающую среду и радиационная ситуация в окружающей среде остается нормальной,

– заявили в Управлении.

Обратите внимание! В ноябре 2020 года в Беларуси на АЭС взорвались трансформаторы напряжения. Поэтому выработку электроэнергии на время прекратили из-за необходимости замены определенного оборудования. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Сейчас в Финляндии расследуют причины возникновения аварии на атомной электростанции. Однако несмотря на это, АЭС работала в плановом режиме.