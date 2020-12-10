В Финляндии остановился энергоблок АЭС из-за аварии: что известно
В Финляндии на атомной электростанции в городе Олкилуото произошла серьезная авария. В частности, из-за сбоя остановился энергоблок.
Сведения об аварии удалось получить примерно в 13 часов. Об этом сообщили в Управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии.
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В сообщении указано, что радиация от атомной электростанции не распространилась в воздухе.
Радиация от АЭС не попала в окружающую среду и радиационная ситуация в окружающей среде остается нормальной,
– заявили в Управлении.
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Сейчас в Финляндии расследуют причины возникновения аварии на атомной электростанции. Однако несмотря на это, АЭС работала в плановом режиме.
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