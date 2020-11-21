Финны останутся без любимого Eskimo. Компания, которая производит этот популярный вид мороженого, решила его переименовать.

Решение было принято на фоне волны переименований брендов, которая накрыла США и Европу после массовых демонстраций движения Black Lives Matters. Об этом сообщает Yle.

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Теперь этот вид мороженого будут называть Puikko. Это слово означает палочку, на которой держится мороженое, а также вообще мороженое на палочке.

Справка. В Финляндии слово эскимо применяют и для названия вида мороженого, и для определения народности эскимосов. При этом оно не имеет негативного окраса.

К слову, в июне компания Dreyer's в США также переименовала свое фирменное мороженое Eskimo Pie, чтобы не обидеть эскимосов.

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