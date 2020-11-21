Финны меняют название популярного во всем мире мороженого: причина
Финны останутся без любимого Eskimo. Компания, которая производит этот популярный вид мороженого, решила его переименовать.
Решение было принято на фоне волны переименований брендов, которая накрыла США и Европу после массовых демонстраций движения Black Lives Matters. Об этом сообщает Yle.
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Теперь этот вид мороженого будут называть Puikko. Это слово означает палочку, на которой держится мороженое, а также вообще мороженое на палочке.
К слову, в июне компания Dreyer's в США также переименовала свое фирменное мороженое Eskimo Pie, чтобы не обидеть эскимосов.
Борьба с расовой дискриминацией в США
- Борьба с расовой дискриминацией в США стала особенно активной после смерти чернокожего Джорджа Флойда. Он умер после задержания полицейскими, когда один из копов использовал удушающий прием.
- После этого в Нью-Йорке 19 июня признали официальным Днем отмены рабства. Праздник отмечают в 47 из 50 штатов.
- Также в США хотят переименования Дня Колумба, который отмечают 12 октября, на День коренных народов. Есть мнение, что мореплаватель якобы жестоко относился к индейцам.
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