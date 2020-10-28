Конституционный суд 29 октября рассмотрит жалобу компании "Азот" Дмитрия Фирташа и "Запорожского завода ферросплавов" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Олигархи обратились в суд для пересмотра решения.

Что хотят олигархи

Истцы просили пересмотреть выполненное судебное решение на соответствие с Конституцией. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

Читайте также Боголюбов хочет отсудить акции "Приватбанка": банкир объяснил, возможно ли это

Представительница Рады в КСУ Ольга Совгиря заявляла, что истцы жаловались на невозможность пересмотра судебных решений из-за признания положений закона неконституционными. Если эти решения выполнены, это нивелирует конституционное право на судебную защиту.

Совгиря говорила, что парламент поддерживает позицию истцов. По словам представительницы Рада просила КСУ проверить конституционность следующих положений относительно других процессуальных кодексов.

Что известно о деле "Запорожского завода ферросплавов"

В 2019 году "Запорожский завод ферросплавов" добился в КСУ признания неконституционной 17 статьи закона о НАБУ. Таким образом бюро не имело права через суд добиваться аннулирования незаконных сделок.

Тогда в НАБУ отметили, что за 4 года суды удовлетворили 35 исков бюро и аннулировали 97 сделок на сумму более 6 миллиардов гривен.

Завод жаловался в суд, мол, НАБУ отменило сделки еще до вынесения судом приговора.

Хозяйственный суд в 2017 году отказал НАБУ, однако апелляционный, а затем и Верховный в 2018 году признали сделку недействительной.

Соглашение было на 172 миллиона гривен между заводом и подконтрольной государству "Запорожьеоблэнерго". Деятельность руководства "Запорожьеоблэнерго" расследует НАБУ.

Кстати Коломойский оспаривает право "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов активов РФ