Юг США традиционно считается республиканским, но постепенно демократы и там набирают силу. Мы посмотрели на Флориду, Аризону и более восточную Северную Каролину, чтобы оценить возможности для "синей" партии.

Третья часть серии 24 канала о "шатких" штатах расскажет о любимом штате Трампа Флориде, нестабильной Северной Каролине и республиканской крепости Аризоне, которая может скоро получить серьезную демократическую конкуренцию. Шансы "синих" на юге США не такие большие, но демография меняется в том числе в их пользу.

Флорида: удержит ли Трамп штат свою прописку

Трамп с семьей в имении Мар-а-Лаго / Фото The Guardian

Флорида – популярный среди американцев штат, прежде всего для отпуска или жизни на пенсии. Дональд Трамп не является исключением, его семья прописана во Флориде, имеет там бизнес, включая гольф-клубы. Кто брал Флориду, тот становился президентом, тенденция работает с 1964 года. Демократы не имеют здесь своих сенаторов, но 13-ех конгрессменов.

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Флорида – очень важный штат, победа в котором может принести до 29 голосов в коллегии выборщиков и – потенциально – ключи от Белого Дома. Он голосовал за обе стороны, но Трамп выиграл в 2016 году.

Это следствие разноцветного населения, но которое все же склоняется к консерватизму. Сюда едут с Карибского моря и со всей Америки.

Неудивительно, что там есть большая прослойка избирателей пожилого возраста (20% 65 и старше), которые обычно (но не всегда) поддерживают республиканцев. Но и демократы считают Флориду штатом, который они должны оставить за собой. В 2018 году республиканцы забрали себе губернаторство и Сенат, но это была "близкая битва".

Флорида, конечно, разделена. "Синие" области становятся еще более "синими", "красные" – еще более "красными". Пригород отказывается от республиканцев, в то время как консервативные демократы в конце концов меняют партию.

Четыре года назад Хиллари Клинтон надеялась на голоса латино– и афроамериканцев, которые составляют вместе до 43% населения штата и считала, что этого будет достаточно, если агитировать в Майами и Орландо. Но в традиционном для себя стиле, действующий президент США тогда выиграл среди белого рабочего класса, а это до 64% ​​флоридцев. Впрочем, это была тяжелая победа, а разрыв составил всего 0,8% или чуть больше 112 тысяч голосов.

Сейчас ситуация несколько иная: по последним подсчетам, Байден опережает Трампа на 4% во Флориде, хотя Трамп получил больше поддержки среди испаноязычных жителей штата (это заставило демократов серьезно нервничать, потому что является прыжком на их традиционный электорат – 24). Выиграть будет непросто, если этого не произойдет, то Байдену придется выигрывать в Аризоне (а это сделать еще сложнее – 24).

Главный вопрос следующий: сколько еще избирателей Трамп сможет найти перед очередными выборами? За 4 года с прошлых выборов, GOP сумела добавить больше 300 тысяч человек, тогда как демократы – лишь 217 тысяч. Если последние будут способны активизировать темнокожий электорат и пригород, республиканцы будут искать людей, у которых нет диплома хотя бы колледжа.

И таких снова может оказаться больше, особенно в районе Панхендл, где все хуже с жизнью в городе и образованием. И хотя там меньше белых избирателей, республиканцы отдали демократам только один округ возле столицы Талахасси, в тоже время регистрируя десятки тысяч новых избирателей.

Флорида имеет несколько крупных городов: Майами, Орландо, Джексонвиль и Тампа-Бей. "Джекс" – одна из крупнейших урбан-зон в Америке, где демократы могут соперничать почти на равных. Окрестности же давно и надежно "красные". Интересно, что только в Майами Байден пускал рекламу на испанском языке, где сравнивал Трампа с диктаторами Центральной Америки.

Демократы надеются повторить свой успех в так называемом коридоре I-4 и графстве Оранж. Некоторые места возле Тампы тоже становятся более лояльны к демократам, хотя в целом республиканцы крепко держат некоторые территории на юге штата.

Дональд Трамп наблюдает за космическим запуском / Фото KSAT.com

Наиболее яркое подтверждение – "космические городки" возле мыса Канаверал, где Трамп одержал победу с отрывом в 19% голосов – рекорд с 1988 года! Президент лично посетил запуск SpaceX в 2020 году и обещал развитие космической отрасли.

Из-за такой урбанизированности выявлено 760 тысяч больных, из которых 16 тысяч умерли. Это один из самых высоких показателей в США, поэтому коронавирус точно станет одной из топ-тем ко дню выборов. Битва за Флориду обещает быть по-южному горячей и предсказать победителя сейчас довольно сложно.

Северная Каролина: избиратели, которые ушли

Северная Каролина: экономика падает, но армия – растет / Фото MarketWatch

Этот штат, расположенный на востоке США, рассматривался администрацией Трампа как важный для них, потому что имеет 15 голосов в коллегии выборщиков и без них выборы можно и проиграть. А если это произойдет, стальные когти GOP над югом США ослабнут. Сейчас Байден лидирует, но отрыв составляет лишь около 3%.

Как Трамп выиграл Каролину Он обогнал Клинтон на 3,6% в 2016 году банально потому, что больше республиканцев (включая пожилых людей) пришли голосовать, чем демократов. Зато лишь 50% зарегистрированных молодых избирателей отдали свой голос, а на них "синие" делали большую ставку. Из 100 округов штата семь, в которых выиграл Обама, перешли к Трампу. В обратном направлении последовал только один округ.

Северная Каролина – молодой штат, доля людей в возрасте от 0 до 19 лет составляет 24,7%. Примерно треть населения – латино– и афроамериканцы, большинство из которых поддерживает Байдена. Поэтому демократы будут ожидать высокую явку от этих групп. Со своей стороны, Трамп выражает поддержку действиям полиции и фермерам, что будет побуждать "копов" и работников сферы сельского хозяйства активнее голосовать за него.

Большинство путей к Белому Дому проходит через Северную Каролину, это особенно верно для Трампа, – подчеркнул для CNBC Крис Купер, профессор политологии из Университета Западной Каролины.

Лишь раз кандидат в президенты от демократов побеждал в С. Каролине, и было это в 2008 году (Барак Обама). Через 12 лет там выбирают всю власть: губернатора и Сенат. Ну и президента США в придачу. Демократы имеют в штате своего губернатора и большинство в Верховном Суде, тогда как республиканцы контролируют законодательный орган и их банально больше в Конгрессе США (9 против трех).

Конечно, каждая из сторон считает "Табачный штат" своим. Сообщества за пределами городов несколько раз переходили из рук в руки с 2008 по 2016 год. Теперь половина новых избирателей живет в четырех крупнейших округах и активно делает их "синими".

Но после того как произошли одновременно две беды, избиратели отвернулись от Трампа. Это, собственно, коронавирус и экономический спад. Табачная и текстильная промышленность уже не такой гегемон как 30 лет назад. Кризис вызвал рецессию, миллионы людей потеряли свою работу. Один стратег-республиканец рассказал для СМИ Mcclatchy.dc, что "экономика была тем, что склеивало коалицию и Трампа, единственным фактором, который еще они были согласны терпеть".

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"Молодые люди больше обеспокоены его реакцией на протесты, тогда как старики – пандемией", – рассказал Mcclatchy.dc социолог Ник Гурветич.

Зато армии становится все больше, потому что С.Каролина – дом для Форта Брэгг. Также избиратели "считают, что только Трамп ответственен за риторику на расовых протестах, эта риторика разъединяла людей".

С. Каролина демонстрирует традиционно высокий уровень поддержки "красной" партии, поэтому неудивительно, что состоялись шесть визитов Трампа и Пенса в штат. Байден был трижды, обе стороны массово тратят на агитацию именно в Северной Каролине. Демократы инвестируют в телевизионную рекламу, тогда как Трамп, несмотря на риск распространения коронавируса, все равно проводит персональные акции.

Несмотря на две последние победы "красных" – Митта Ромни в 2012 и Трампа в 2016 – демократы сохранили свой "синий сдвиг", сохранили надежду на возможную победу. Так, их формально больше, чем республиканцев, но также в штате много людей, которые не относят себя ни к одной партии. В теории, это увеличивает поддержку именно GOP.

CNN считает, что надо следить за Северной Каролиной, чтобы узнать кто станет не только президентом, но и членами Конгресса США. Кроме Трампа и Байдена, за кресло в Сенате борются республиканец Тим Тиллис и демократ Кэл Каннингем. Республиканцы в лучшей форме в штатах Аризона, Колорадо и Мэн – 5 и больше процентов, но именно в Северной Каролине сенаторское кресло могут из-под Тиллиса выбить.

Аризона: республиканский штат и призрак демократов

Демократы в Аризоне могут заставить колебаться республиканское большинство / Фото The Arizona Republic

Мало кто был более красным всю жизнь, чем Аризона на крайнем западе США. Все последние выборы выиграли республиканцы. Но в последнее время "синие" привидения начали появляться в пустыне впервые с 1996 года и времен Билла Клинтона. До того? 1948 и Гарри Трумэн.

Некоторые даже заговорили, что через некоторое время Аризона может стать "шатким" штатом. Мы взяли для анализа, чтобы отразить этот тренд на будущее. А организация Политические доклады Кука вообще считает, что Аризона уже "склоняется к демократам". Сейчас разрыв небольшой, около 3,7%.

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Штат меняется быстро, поэтому все возможно. Байден, несмотря на маленькие шансы, будет бороться. Он может опираться на поддержку со стороны испаноязычных жителей, доля которых возросла до 31% за последние 20 лет. В 2016 году явка среди них была низкая, тогда только 42% латиноамериканцев имели право голоса.

Аризонская демография Аризона – молодой штат, где максимум в 25,8% имеют люди в возрасте от 0 до 19 лет. Судьба белых избирателей только 54,1%, 48% из них не одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США, больше половины женщин такого же мнения. Белые избиратели с дипломом колледжа и выше и женщины тоже поддерживают Байдена, хотя в целом белые избиратели – за Дональда Трампа.

Да, эта земля большая, но большинство населения сосредоточено в округе Марикопа (куда входит и столица Феникс) и его пригородах, где Байден лидирует. 9% республиканцев Аризоны говорят, что проголосуют за Байдена, это максимально для региона. В двух выше рассмотренных штатах это 4 и 5% соответственно. Клинтон вложилась в Марикопу максимально, но все равно проиграла Трампу.

Экономика в Аризоне – главная тема перед выборами, поскольку штат не слишком богатый. Около 17% избирателей считают главными темами полицию и наказание преступников. Коронавирус – большая проблема для штата с 233 тысячами случаев и почти 6 тысячами смертей.

Большое влияние в Аризоне имеет семья Маккейн, Джон Маккейн дружил с Байденом в свое время. Если они поддержат его официально, это может склонить на демократическую сторону некоторых избирателей, которые еще не выбрали кандидата. Если Байден "перевернет Аризону", то сможет выиграть, забрав у Трампа только два северных штата из трех. Аризонцы говорят, что раньше поддерживали Трампа, но сейчас "республиканцы отказались от своей морали, чтобы поддержать этого человека".

Борьба в Аризоне будет ожесточенной. И если не сейчас, то позже штат может снова стать "синим".