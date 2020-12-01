ФЛПы перекрыли входы и выходы из Рады: возникли столкновения – видео
Утром 1 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады начался протест предпринимателей, в частности представителей малого бизнеса – ФЛП (физическое лицо-предприниматель). Вечером акция вспыхнула с новой силой – митинговавшие попытались перекрыть входы и выходы из парламента.
Подробнее о вечерней акции протеста под Радой
Демонстранты пытались пройти ко входу в парламент, однако правоохранители их оттеснили. В результате возникли столкновения и беспорядки. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на украинские телеграмм-каналы.
Что было утром К Верховной Раде стянули дополнительные силы полиции из-за протестов предпринимателей: фото
Смотрите видео столкновений митингующих с правоохранителями под Радой
Кроме того, по информации Pavlovsky News, на улице Шелковичной, которая примыкает к Раде, протестующие не хотели пропускать внедорожник. Но полиция оттеснила предпринимателей и перекрыла живой стеной проезжую часть.
Что происходило на Шелковичной под Радой: смотрите видео
Через некоторое время ситуация под Радой успокоилась. На месте продолжает оставаться много полицейских, протестующих – значительно меньше.
Что говорят правоохранители
В Нацполиции Киева подтвердили, что митингующие перекрыли дорогу и мешают народным избранникам беспрепятственно покинуть советы. Правоохранители добавляют, что на их призывы не нарушать правопорядок участники акции не реагировали.
Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка. В то же время другая группа пикетчиков на улице Шелковичной возле комитетов ВРУ заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда,
– отметил прессцентр столичной полиции.
На месте происшествия полицейские проводили с участниками акции "превентивную работу, чтобы восстановить правопорядок". Кроме того, правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и не нарушать закон. Полиция отмечает, что всех виновных привлекут к ответственности.
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Из-за чего протестуют предприниматели, в частности ФЛПы
- Их возмутило решение Совета отсрочить введение кассовых аппаратов.
- Демонстранты требуют, чтобы парламент это полностью отменил.
- Представители малого бизнеса объясняют это тем, что установить аппараты за свой счет слишком дорого для них. Кроме того, использование кассовых аппаратов предпринимателями, которые не занимаются реализацией товаров, а предоставлением услуг, является достаточно нелогичным.
- Также участники протеста заявили, что их акция является бессрочной, и они не будут в ближайшее время расходиться.
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