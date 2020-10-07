Представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский заявил, что Витольд Фокин, которого недавно уволили из группы, до конца не понимал, где он находится и что происходит вокруг. Однако, по его словам, он не напоминал предателя.

Витольд Фокин производил впечатление человека, который из-за своего преклонного возраста не мог должным образом исполнять те обязанности, которые на него были возложены. Об этом Денис Казанский заявил в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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По словам представителя ТКГ, увольнение этого политика является доказательством того, что иногда нужно просто вовремя выйти на пенсию. Фокин совершенно искренне огорчался, когда интервью с его участием вызывали в обществе негативную реакцию.

Фокин не производил впечатления предателя. Политик не понимал, почему такая реакция, у него были слезы на глазах. Он говорил, что отчасти не то имел в виду и что его слова перекрутили, а потом снова давал интервью,

– добавил участник ТКГ.

Также Казанский отметил, что сначала Фокина прикрывали представители ТКГ и пытались как-то растолковать его слова. Однако со временем им это надоело, поэтому политика попросили все-таки выйти на пенсию. Как отметил Казанский, на заседаниях ТКГ Фокин ничего противоречивого не говорил и почти не выступал. В основном говорил Леонид Кравчук, ведь у него очень хорошо это получалось.

"Порой Кравчук ведет себя довольно жестко. Я смотрю на него и вижу, что есть еще порох в пороховницах. А вот Фокин молчал и не участвовал в дискуссиях. По крайней мере он точно не пытался заставить нас где-то уступить", – подчеркнул Казанский.

Справка. Витольд Фокин неоднократно попадал в скандалы. Подробнее об этом – читайте здесь.