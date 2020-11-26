Фокин обвинил в своем увольнении из ТКГ "гопников высшего ранга" и обозвал Кравчука
Витольд Фокин сделал несколько громких заявлений относительно своего пребывания в составе украинской делегации в ТКГ. Так, он отмежевался от Леонида Кравчука, отметив, что тот на все случаи жизни имеет свой способ маскировки. Также он высказался о тех, кто уволил его из Трехсторонней контактной группы.
Претензии в адрес своего руководителя в украинской делегации в ТКГ и людей, которые поспособствовали его увольнению оттуда Фокин высказал в интервью "КП в Украине". Политик заявил, что ранее его никогда не увольняли с работы и не отстраняли.
Смотрите также "По граблям господина Фокина": Кравчук не презентовал в Раде план по Донбассу
О Кучме
Довольно негативно Фокин высказался о своем руководителе в ТКГ Леониде Кравчуке. Он подчеркнул: до работы в ТКГ не было ни потребности, ни интереса с ним общаться. Более того – он назвал его "хорошим маскировщиком", умеющим приспосабливаться к любой политической ситуации.
Мы с Леонидом Макаровичем разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Легко меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благосостояния, а для меня всегда – "лучше быть, чем казаться",
– сказал Фокин.
О своем пребывании в составе украинской делегации в ТКГ политик говорит: мол, поверил людям, что доверия не заслуживают.
Об увольнении из ТКГ
По мнению Фокина, политическая элита, которая пришла к власти после Революции Достоинства, не заинтересована в прекращении войны на Донбассе, потому что та "приносит высокие доходы" и любое движение к миру она якобы воспринимает как покушение на свой бизнес.
С такими людьми (как он – 24 канал) они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не смотря ни на возраст, ни на авторитет, ни на заслуги,
– высказался первый украинский премьер.
Фокин уточнил, что под "гопниками" имеет в виду "социальный слой малообразованных, плохо воспитанных и агрессивно настроенных людей". По его словам, они легко могут унизить и оскорбить человека без видимой пользы для себя. Так, считает политик, случилось и с ним в ТКГ.
"Гопник может сорвать с головы шапку и закинуть ее на дерево, отнять у первоклассника букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации в ТКГ насторожило политиков, которые наживаются на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", – художественно подытожил ситуацию Фокин.
Что известно о пребывании и освобождении Фокина из ТКГ:
- Во время своего короткого пребывания на посту первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин сделал несколько скандальных заявлений, которые общество подвергло жесткой критике.
- Так, он заявлял, что пока якобы не видел доказательств, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией.
- До этого он настаивал, что необходимо обеспечить амнистию для всех боевиков на Донбассе. Также Фокин рассказывал, что необходимо выполнить условие России о выборах на оккупированных территориях.
- Заметим, что еще один скандал был связан с тем, что внучка Витольда Фокина, Мария, намекнула, что ее дедушки могли назначить в ТКГ благодаря ее контактам с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
- Общество очень остро отреагировало на такие заявления Фокина. А политики сразу же начали требовать его освобождения. Наконец, 30 сентября Фокина уволили с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию мира на Донбассе.
Поделиться новостью