Витольд Фокин сделал несколько громких заявлений относительно своего пребывания в составе украинской делегации в ТКГ. Так, он отмежевался от Леонида Кравчука, отметив, что тот на все случаи жизни имеет свой способ маскировки. Также он высказался о тех, кто уволил его из Трехсторонней контактной группы.

Претензии в адрес своего руководителя в украинской делегации в ТКГ и людей, которые поспособствовали его увольнению оттуда Фокин высказал в интервью "КП в Украине". Политик заявил, что ранее его никогда не увольняли с работы и не отстраняли.

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О Кучме

Довольно негативно Фокин высказался о своем руководителе в ТКГ Леониде Кравчуке. Он подчеркнул: до работы в ТКГ не было ни потребности, ни интереса с ним общаться. Более того – он назвал его "хорошим маскировщиком", умеющим приспосабливаться к любой политической ситуации.

Мы с Леонидом Макаровичем разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Легко меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благосостояния, а для меня всегда – "лучше быть, чем казаться",

– сказал Фокин.

О своем пребывании в составе украинской делегации в ТКГ политик говорит: мол, поверил людям, что доверия не заслуживают.

Об увольнении из ТКГ

По мнению Фокина, политическая элита, которая пришла к власти после Революции Достоинства, не заинтересована в прекращении войны на Донбассе, потому что та "приносит высокие доходы" и любое движение к миру она якобы воспринимает как покушение на свой бизнес.

С такими людьми (как он – 24 канал) они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не смотря ни на возраст, ни на авторитет, ни на заслуги,

– высказался первый украинский премьер.

Фокин уточнил, что под "гопниками" имеет в виду "социальный слой малообразованных, плохо воспитанных и агрессивно настроенных людей". По его словам, они легко могут унизить и оскорбить человека без видимой пользы для себя. Так, считает политик, случилось и с ним в ТКГ.

"Гопник может сорвать с головы шапку и закинуть ее на дерево, отнять у первоклассника букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации в ТКГ насторожило политиков, которые наживаются на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", – художественно подытожил ситуацию Фокин.

Что известно о пребывании и освобождении Фокина из ТКГ: