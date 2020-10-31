Уряд продовжує розподіляти гроші з Фонду боротьби з COVID-19 на різні напрями, починаючи з розвитку інфраструктури і закінчуючи виробництвом серіалів. Тим часом сфера охорони здоров'я наразі отримала з Фонду чи не найменше.

Сайт 24 канала узнал, сколько денег и на что уже потратили, и какие расходы предусмотрены законом.

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Что такое "коронавирусный" Фонд?

В апреле Верховная Рада приняла изменения к Закону о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан Фонд борьбы с COVID-19. Основали его в первую очередь для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальные расходы, непосредственно связанные с эпидемией COVID-19 (например, пособие по безработице).

Окончательный объем фонда составил 66 млрд гривен, которые разделили по приоритетным направлениям.

Согласно постановлению Кабмина №302, деньги фонда выделяют "на мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек COVID-19 и на борьбу с ее последствиями".

В частности, речь идет о:

приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения, отделений неотложной медицинской помощи, медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности;

для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения, отделений неотложной медицинской помощи, медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности; проведение капитального ремонта , реконструкции этих помещений;

, реконструкции этих помещений; улучшение транспортного сообщения;

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения;

общего пользования государственного и местного значения; дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19;

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предоставление денежной помощи гражданам, в частности лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;

гражданам, в частности лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19; предоставление одноразовой денежной помощи членам семей работников учреждений здравоохранения , умерших от COVID-19;

, умерших от COVID-19; предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

Украины; пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Деньги фонда могут направляться также на доплаты военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, и тому подобное.

Направление части денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог объяснили тем, что эти пути ведут в приемные отделения опорных больниц. Следовательно, это напрямую связано с противодействием распространению коронавируса.

Сколько и на что уже потратили?

Как отмечают в Министерстве финансов, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 млрд грн (из 66 млрд грн) – 52% от общей суммы.

При чем на сферу здравоохранения использовали 5,8 млрд гривен из предусмотренных 16,3 млрд грн (35%):

21 млн грн (всего предусмотрено 100 млн грн) на закупку аппаратов ИВЛ;

624 млн грн (предусмотрено 2,9 млрд грн) – на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медиков;

2,7 млрд грн (предусмотрено 6 млрд грн) – на повышение надбавок и доплат медицинским работникам;

571 млн грн – на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом.

Деньги, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, еще не использовали.



Потратили только 35% денег, направленных на медицину / Фото Getty Images

Сколько денег из фонда уже потратили на другие отрасли (по состоянию на 23 октября):

на сферу социальной защиты – 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн;

на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн с 2,7 млрд грн (91%);

на строительство и ремонт дорог – 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен;

на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий – 6 млн грн (предусмотрено 1 млрд грн).

На днях из "ковидного" фонда Кабмин выделил дополнительные 2 млрд грн для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19.

А 28 октября правительство разрешило направить деньги из Фонда на производство украинских телевизионных сериалов патриотического направления. Как пояснили в Министерстве культуры, это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на поддержку сферы кино в условиях кризиса.

Средства, согласно постановлению Кабмина от 8 июля 2020 года №592, должны быть использованы до конца текущего года. Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов),

- отметили в министерстве.

Кроме того, 28 октября из Фонда выделили почти 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тыс. грн) на бюджетные программы по помощи по безработице. Из них почти 1,2 млрд – для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице, 80 млн – для выплат пособия по частичной безработице на период карантина.

Что будет с Фондом в 2021 году?

В следующем году, вероятно, Фонда борьбы с COVID-19 уже не будет. Как отмечал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, законопроект о новом государственном бюджете Украины не предусматривает денег на его создание и финансирование.

Есть лишь отдельные статьи на вакцинирование и поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом. А все остальное будет заложено в бюджет Минздрава.

Разумков пояснил: власти создали отдельный "ковидный" фонд весной 2020 года, поскольку тогда финансирование этого направления не было предусмотрено бюджетом. А тех денег, которые планировали выделить для Минздрава, просто бы не хватило.