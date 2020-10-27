Из Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили половину предусмотренных средств. Речь идет о более чем 34 миллиардах гривен.

На сферу здравоохранения по состоянию на 23 октября 2020 года использовали 5,8 миллиарда гривен. Всего было выделено 16,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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На что потратили деньги

Закупка средств индивидуальной защиты для медиков и обеспечение лабораторий МЗ – 624 миллиона гривен.

Повышение надбавок и доплат для медработников – 6 миллиардов гривен.

Обеспечение правопорядка – 2,4 миллиарда гривен.

Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких – 21 миллион гривен.

Помощь местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 571 миллион гривен.

Восстановление расходов, сокращенных при создании Фонда – 165 миллионов гривен.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Украине уже заболели более 355 тысяч человек. По состоянию на 27 октября 2020 года от коронавируса лечатся более 203 тысяч украинцев. Подробнее о COVID-19 в Украине – читайте здесь.

В Минфине отметили, что деньги, которые выделили на закупку оборудования для приемных отделений, еще не использовали.

Для каких еще отраслей использовали средства

Деньги Фонда борьбы с COVID-19 использовали и на строительство и ремонты дорог в Украине. В частности, это 16,3 миллиарда гривен. Также средства потратили на господдержку отраслей культуры, туризма и креативных индустрий. Для этих сфер было предусмотрено 1 миллиард гривен. Впрочем, из этой суммы сейчас использовали лишь 6 миллионов гривен.