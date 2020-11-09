Жена Дональда Трампа Мелания Трамп требует честного подсчета "законных голосов" избирателей. Твит такого содержания появился в сети на фоне слухов о возможном разводе пары, как только завершится избирательный процесс в США.

Мелания Трамп в твиттере 8 ноября написала, что американцы заслуживают справедливых выборов. А вот незаконные голоса считать не надо.

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Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный – не незаконный – голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью,

– заявила Мелания.

Напомним, накануне в американских СМИ появилась информация, что жена 45 американского президента Дональда Трампа Мелания собирается подать на развод после 15 лет супружеской жизни. Мол, она ждет только окончания выборов, а раньше не развелась, потому что не хотела портить мужу рейтинги.



Пост Мелании Трамп о выборах / Скриншот

Вполне вероятно, что своим твитом о выборах Мелания Трамп раз и отреагировала на слухи в СМИ. Впрочем, нельзя не заметить, что текст в посте написано вполне в стиле самого главы Белого дома и его риторики. За Меланией подобного стиля выражения мысли не замечали.