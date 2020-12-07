Как ФЛП получить выплаты на детей: инструкция Минсоцполитики
Предпринимателям, которые получали помощь на детей, в течение мая – августа, продолжат поступать деньги. Однако другим ФЛП нужно оформить выплаты.
Как оформить выплаты
ФЛП, которые ранее не получали помощи, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Об этом сообщили в пресс-служба Минсоцполитики. Осуществить это можно до 15 декабря.
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Кроме того, прийти нужно с определенным перечнем документов:
- копиями свидетельств о рождении детей до 10 лет;
- справкой из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на соцстрахование;
- копией решения районной госадминистрации, районного, сельского, поселкового или городского совета или суда об опеке над ребенком;
- для иностранцев – копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине.
Как альтернативный вариант можно заполнить электронное заявление по ссылке, прикрепив фотокопии соответствующих документов.
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