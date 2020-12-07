Предпринимателям, которые получали помощь на детей, в течение мая – августа, продолжат поступать деньги. Однако другим ФЛП нужно оформить выплаты.

Как оформить выплаты

ФЛП, которые ранее не получали помощи, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Об этом сообщили в пресс-служба Минсоцполитики. Осуществить это можно до 15 декабря.

Кстати Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Кроме того, прийти нужно с определенным перечнем документов:

копиями свидетельств о рождении детей до 10 лет;

справкой из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на соцстрахование;

копией решения районной госадминистрации, районного, сельского, поселкового или городского совета или суда об опеке над ребенком;

для иностранцев – копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине.

Как альтернативный вариант можно заполнить электронное заявление по ссылке, прикрепив фотокопии соответствующих документов.

Обратите внимание! Правительство возобновило выплаты на детей ФЛП 1 и 2 группы на период с 1 ноября по 31 декабря. На каждого ребенка до 10 лет предприниматели смогут получить около 2000 гривен.