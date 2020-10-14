Ford Motor Company уже больше ста лет является одним из крупнейших автопроизводителей мира. Компания прошла путь от фермерского дела до лидерства на рынке автопрома.

Как Ford отомстил Ferrari, почему компания сознательно продавала смертоносные машины и как связана с убийством Джорджа Флойда – читайте в программе "Корпорации мира" на 24 канале.

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В пригороде Детройта 150 лет назад была расположена ферма родителей юного Генри Форда. Однако хозяйство не интересовало парня. Его настоящей страстью была техника. Это заставило Генри отказаться от семейного бизнеса. Несмотря на волю отца, в 16 лет он переехал в Детройт. Там он сразу устроился на работу и начал ремонтировать паровые двигатели. Тогда в одном из британских изданий он нашел статью об инженере Николасе Отто и его разработке – двигателе внутреннего сгорания, который на то время еще не приобрел популярности в США. Уже в 1880 году Генри начал разработку такого двигателя. Чтобы больше узнать об электричестве, Форд устроился на работу в компанию Томаса Эдисона.



Генри Форд / Скриншот из видео

Через несколько лет Форд стал главным инженером в компании Эдисона. Тогда он и начал работу над своим первым автомобилем.

Первые изобретения Форда

Чтобы создать квадроцикл с двигателем внутреннего сгорания, Форду понадобилось три года. Через год он продал свое изобретение за 200 долларов.



Квадроцикл Форда / Скриншот из видео

Позже он стал совладельцем автостроительной фирмы Detroit Automobile Company. Ее капитал – 15 тысяч долларов, сумма эквивалентна 455 тысячам в 2019 году. Потом в городе открыли еще около 60 подобных предприятий. За первые полгода работы создали только один автомобиль. Как оказалось впоследствии, проблема была в неправильной целевой аудитории.

Ford Motor Company

Из-за конфликта интересов в 1902 году Форд был вынужден покинуть компанию. За это проголосовали почти все его напарники. Однако благодаря этому у Форда появилось больше времени для реализации собственной идеи – вместо люксового авто создать машину для тогдашнего "среднего класса". Так в июне 1903 года появилась Ford Motor Company. Впоследствии Форд построил собственную фабрику, и до 1905 года там создавали по 25 авто ежедневно. Созданное в 1906 году авто под названием Model N стало наиболее продаваемым в Америке.



Авто Model N / Скриншот из видео

После этого Форд стал крупнейшим производителем автомобилей в США. Форд подарил Америке доступное средство передвижения.

Почему автомобиль Model T стал востребованным

Настоящий прорыв для компании – автомобиль Model T, созданный в 1908 году. Заказы на его изготовление поступали от фермеров, врачей, продавцов и всех, кто ранее не мог даже представить себя за рулем автомобиля. Машина стала доступной для многих, так как ее стоимость составляла 850 долларов, тогда как у конкурентов аналогичные модели стоили более 1500 тысяч долларов. К 1916 году компания продала больше полумиллиона авто Model T.

Справка. Через несколько лет Ford производила треть мирового объема автомобилей ежегодно. Только после этого дела пошли на спад: автопроизводители начали массово копировать изобретения Форда, и к началу Второй мировой компания сохранила всего 20% продаж на американском рынке.

Сделка Ford и Ferrari

На северо-западе Франции ежегодно проводили автомобильные гонки. Они были одним из наибольших развлечений для тогдашних жителей США. Ford Motor Company приняла один из самых больших для себя вызовов – торжествовать на гонках. Участию Ford в гонках предшествовали проблемы в компании. Падение продаж решили компенсировать созданием спортивного авто. Самым быстрым способом было купить производителя уже имеющихся на рынке спортивных авто. Первой в списке была компания Ferrari, которая специализировалась в основном на спортивных авто.

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Тогда представители компании должны были заключить 10-миллионную сделку с Энцо Феррари. Однако в последний момент итальянец поменял свои планы. Из-за этого Генри Форд был очень расстроен, поэтому решил любой ценой победить Феррари. Так началось создание спортивного автомобиля GT-40.

С какими неудачами пришлось столкнуться

Чтобы одержать победу, Форд нанял небольшую британскую компанию по автоспорту, которая создала цех недалеко от Лондона. Им необходимо было создать автомобиль, который бы развивал скорость более 320 километров в час. Сделать это должны были всего за 10 месяцев. Впрочем, такая идея оказалась почти нереальной. Из-за этого первая партия GT-40 получилась не совсем надежной из-за опасных тормозов. В результате Форд проиграл Феррари на гонках в 1964 году. Совершенствование машины поручили известному калифорнийскому автоконструктору и гонщику Кэролу Шелби. Уже в 1966 году Форду удалось победить в гонке.



Такая GT-40 принимала участие в соревнованиях 1966 года / Скриншот из видео

Ford в современном мире

Сейчас Ford Motor Company – вторая в Европе, третья в США и четвертая на мировом рынке производителей автомобилей. Компанию оценивают в более чем 25 миллиардов долларов. Там работают 190 тысяч рабочих. В течение 2019 года в мире продали более 5 миллиардов автомобилей марки Ford. Компания имеет свои производственные и торговые центры в 30 странах мира. Среди самых продаваемых моделей – Ford Focus, Ford Mustang, Ford Fiesta, Escort, Taurus и Explorer.

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Самый современный завод компании расположен в штате Мичиган в США. Его площадь – более 220 тысяч квадратных метров. В этих стенах ежедневно собирают более 1200 автомобилей. В каждом из них – около трех тысяч разнообразных запчастей, а по конвейерным лентам одновременно движутся более 3,5 миллионов деталей авто.



Конвейерные ленты завода / Скриншот с видео

Генри Форда также называют изобретателем конвейера. Впрочем, это утверждение лишь отчасти правдиво. На заводах Форда и в самом деле впервые появились конвейерные линии. Однако изобретение принадлежало не ему – первым шагом на пути к конвейерному производству была линия сборки компании Oldsmobile.

Неудачи компании Ford

Одной из таких является скандальный Ford Pinto, который создали в 1970 году. Он олицетворил едва ли не самые худшие черты американского автопрома. Первые краш-тесты показали, что при столкновении сзади – неизбежна утечка бензина из топливной системы. Чтобы предотвратить взрыв бензобака, достаточно было установить запчасть, стоимость которой составляла 1 доллар.



Ford Pinto / Скриншот из видео

Впрочем, из-за большой конкуренции и нежелания задерживать выпуск, Ford не захотела исправлять недостаток. До 1978 года из-за неисправности авто погибли более 900 человек.

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Компания попала и в расистский скандал. В июле 2020 года сотрудники попросили руководство не выпускать автомобили для полиции в США, так как они символизируют расизм в стране. Все происходило на фоне протестов из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

О других скандалах с участием компании Ford смотрите в полном выпуске программы.