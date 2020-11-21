Формула Штайнмайера, вероятнее всего, не успеют включить в закон об особом статусе Донбасса. Дело в том, что соответствующий проект закона еще не готов. Более того. Россия всячески избегает обсуждения предложений Украины по формуле Штайнмайера.

Почему формулу Штайнмайера не включат в закон о Донбассе

Как отметил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, формулу Штайнмайера прежде всего следует обсудить в политической подгруппе ТКГ. А ее работа возобновилась лишь только что, поскольку весной ее заблокировала Россия. Об этом сообщает ТСН.

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"Мы предлагаем на политической подгруппе хотя бы "План совместных шагов" обсудить. К тому же мы можем разработать только предложения, а принимать закон будет Верховная Рада", – подчеркнул Арестович.

Он также уточнил, как формулу могут закрепить в законе.

Мы можем внести формулу Штайнмайера в закон, но в таком формате, как мы с вами проговорили: с границей, выводом вооруженных формирований и иностранных войск, и только потом выборами и тому подобное. Чтобы наши интересы были обеспечены,

– отметил советник делегации Украины в ТКГ.

По его словам, в таком случае стороны выполняют парижские договоренности и гарантируют:

безопасность и разведение сил и средств,

вывод и разоружение иностранных войск и незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

В то же время он подчеркнул, что российская сторона не готова идти на компромисс.

"Скорее всего мы закон о статусе Донбасса пролонгируем, но без включенной формулы Штайнмайера. Потому что Россия не хочет ее обсуждать", – констатировал Арестович.

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Коротко о формуле Штайнмайера

Ее предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря ей удастся достичь мира на востоке Украины.

Что она предполагает

Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска выведут с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В противном случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

В сентябре представитель Украины в политической подгруппе ТКГ народный депутат Андрей Костин рассказывал, что вскоре отдельные статьи закона об особом статусе Донбасса должны изменить. В то же время в него включат формулу Штайнмайера.