Россия совместно с Германией планировали 5 декабря возобновить строительство "Северного потока-2". В тот же день должны были отправить специальную баржу "Фортуна", которая и будет заниматься строительством, но за несколько часов плавания она начала возвращаться в порт.

Российская "Фортуна", которая вышла из порта Висмар, начала двигаться на восток, где и будут выполняться работы, но впоследствии свернула обратно в направлении порта. Об этом пишет российский Интерфакс.

К слову Строительство "Северного потока-2": что происходит в первый день возобновления работ

Всего судно преодолело 26 километров от порта. Пока нет информации о том, почему баржа начала возвращаться в порт. По состоянию на 00:30 ночи на 6 декабря "Фортуна" до сих пор находится недалеко от Висмара.

На сайте Marinetraffic уже указанное новое место прибытия судна – порт Ростока. Впрочем, к месту прокладки "Северного потока-2" это все равно очень далеко.

Коротко о возобновлении строительства "Северного потока-2":