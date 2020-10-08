Группы во фракции "Слуга народа" могут переформировать. Такое решение якобы инициирует непосредственно Офис президента. Сами "слуги" от этой инициативы не в восторге.

Что известно об исключении нардепов из групп

Из состава фракционных групп "Слуги народа" начали без предупреждения исключать людей. "Жертвами" становятся нардепы, которые часто не голосуют за важные для Офиса президента решения, сообщает "Украинская правда".

Обратите внимание Разумков заявил, что заявлений от "слуг народа" о выходе из монобольшинства не получал

Чаще всего из каждой группы исключают по 3 – 4 человека. Их сразу удаляют из рабочих чатов. Существует версия, что впоследствии исключенных нардепов распределят в новые группы, которые вскоре должны образоваться.

Что известно о новых группах

Новые группы во фракции "Слуга народа" якобы могут возглавить политики, у которых "теплые" отношения с Офисом президента и непосредственно его руководителем. Среди потенциальных кандидатов в лидеры называют Александра Скичко, Александра Трухина, Юлию Гришину и Артема Дубнова.

Источники, близкие к Офису президента утверждают, что управление частью групп хочет взять на себя глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако пока ему это не удается.

Разумков предлагает альтернативу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не одобряет идею переформатирования групп. В партийном чате он предложил провести независимое голосование и переизбрать всех руководителей групп. По мнению политика, если есть потребность сменить руководство фракции, пусть это сделают сами депутаты. Такая перспектива пришлась по душе "слугам", однако не понравилась Офису президента.

Заметьте! За время существования "Слуги народа" из фракции исключили трех нардепов: Антона Полякова, Анну Скороход и Гео Лероса.