Применили слезоточивый газ: во Франции полиция демонтировала палаточный лагерь мигрантов – фото
В пригороде Парижа 17 ноября полиция демонтировала масштабный палаточный лагерь мигрантов. Когда его жителей пытались разместить в специальных автобусах, возникла давка. Чтобы урегулировать ситуацию, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
Около 2 тысяч человек жили в палатках вблизи выезда на автотрассу. Об этом сообщает RFI.
Читайте также Во Франции полиция накрыла вечеринку: среди 300 гостей были больные COVID-19 – видео
Сейчас мигрантов временно разместили в парижском районе Иле-де-Франс. Все экс-обитатели лагеря вынуждены будут сдать тест на коронавирус. Людей с положительным результатом отправят в изоляцию.
По данным местных СМИ, среди жителей лагеря есть выходцы из Сомали, Эфиопии и Судана. Львиную долю мигрантов составляют одинокие мужчины, однако в лагере жили также семьи с детьми.
В полиции отметили, что существование таких нелегальных лагерей недопустимо.
Эта операция позволит разместить в специальные центры мигрантов, которые имеют право находиться на территории нашей страны, и выслать из Франции тех, кто находятся здесь незаконно,
– подчеркнули правоохранители.
Поделиться новостью