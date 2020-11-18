В пригороде Парижа 17 ноября полиция демонтировала масштабный палаточный лагерь мигрантов. Когда его жителей пытались разместить в специальных автобусах, возникла давка. Чтобы урегулировать ситуацию, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Около 2 тысяч человек жили в палатках вблизи выезда на автотрассу. Об этом сообщает RFI.

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Сейчас мигрантов временно разместили в парижском районе Иле-де-Франс. Все экс-обитатели лагеря вынуждены будут сдать тест на коронавирус. Людей с положительным результатом отправят в изоляцию.

По данным местных СМИ, среди жителей лагеря есть выходцы из Сомали, Эфиопии и Судана. Львиную долю мигрантов составляют одинокие мужчины, однако в лагере жили также семьи с детьми.

В полиции отметили, что существование таких нелегальных лагерей недопустимо.

Эта операция позволит разместить в специальные центры мигрантов, которые имеют право находиться на территории нашей страны, и выслать из Франции тех, кто находятся здесь незаконно,

– подчеркнули правоохранители.

Début de l'opération de démantèlement d'un campement à #SaintDenis avec @prefpolice et @Prefet75_IDF.



Les occupants seront mis à l'abri, pour garantir la sécurité et la salubrité de tous, notamment face à la #COVID19. pic.twitter.com/nPaZCaaVhh — Préfet de la Seine-Saint-Denis (@Prefet93) November 17, 2020